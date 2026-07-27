Wildberries объявил о новых мерах поддержки продавцов
«RWB медиа» в рамках мер поддержки наиболее уязвимых продавцов Wildberries с небольшими оборотами распределит среди них промобонусы на оплату кампаний продвижения. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы компании.
В RWB считают, что такой шаг поможет селлерам сохранить эффективность кампаний и удержать позиции в выдаче без дополнительной финансовой нагрузки. Кроме того, промобонусы помогут подготовить бизнес к осеннему сезону.
Промобонусы доступны в личном кабинете маркетплейса. Ими можно будет оплатить до 90% стоимости кампании.
2 июля основатель Wildberries Татьяна Ким заявила, что маркетплейс выплатит компенсации продавцам, пострадавшим в результате атак на логистические объекты. По ее словам, поддержку получат более 88 000 наиболее уязвимых предпринимателей, а средства должны поступить на их балансы в течение суток.
Кроме того, компания разрабатывает отдельный механизм поддержки среднего и крупного бизнеса и планирует применять подобную модель в аналогичных ситуациях в будущем. Также Wildberries обратился в профильные органы власти и банки с предложением о дополнительных мерах поддержки предпринимателей, включая предоставление налоговых каникул.