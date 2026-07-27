Ozon повысит тариф на страхование товаров от атак БПЛА в 3,3 раза
Страховка товаров продавцов Ozon, покрывающая в том числе ущерб от атак беспилотников, подорожает, сообщил сам маркетплейс. Для новых пользователей страхового полиса СПАО «Ингосстрах» с 28 июля тариф составит 0,0115% в день от стоимости продукции, переданной площадке, против действующих 0,0035%. При этом около месяца назад Ozon объявлял о снижении стоимости страхования. С 2 июля тариф был уменьшен вдвое – с 0,007% до 0,0035% в день от стоимости товаров.
Для продавцов с уже действующим полисом старые условия сохранятся до 26 августа включительно.
Селлеры с истекшим полисом смогут повторно оформить его по прежнему тарифу до 26 августа. С 27 августа для них также будет применяться новая ставка. В Ozon пояснили, что повышение связано с ростом рисков, вызванных атаками беспилотников и терактами. В компании отметили, что многие страховщики перестали принимать такие риски на страхование, однако «Ингосстрах» продолжает предоставлять соответствующее покрытие.
При этом условия страхования, перечень покрываемых случаев и порядок выплат останутся без изменений. Полис распространяется на товары, находящиеся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Ozon, включая возвраты. Он также покрывает случаи, которые не подходят под стандартные условия для выплаты компенсаций со стороны маркетплейса. Включая повреждение или утрату продукции в результате атаки БПЛА, если она признана диверсией или террористическим актом.
При наступлении страхового случая Ozon сформирует перечень пострадавших товаров, подготовит необходимые документы и передаст их страховщику. Окончательный расчет ущерба и размер страховой выплаты определит СПАО «Ингосстрах».