Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI895,16+2,39%RGBI114,59+0,18%CNY Бирж.11,55+0,62%IMOEX2 216,92+2,37%RGBITR768,95+0,27%
Главная / Бизнес /

Ozon повысит тариф на страхование товаров от атак БПЛА в 3,3 раза

Ведомости

Страховка товаров продавцов Ozon, покрывающая в том числе ущерб от атак беспилотников, подорожает, сообщил сам маркетплейс. Для новых пользователей страхового полиса СПАО «Ингосстрах» с 28 июля тариф составит 0,0115% в день от стоимости продукции, переданной площадке, против действующих 0,0035%. При этом около месяца назад Ozon объявлял о снижении стоимости страхования. С 2 июля тариф был уменьшен вдвое – с 0,007% до 0,0035% в день от стоимости товаров.

Для продавцов с уже действующим полисом старые условия сохранятся до 26 августа включительно.

Селлеры с истекшим полисом смогут повторно оформить его по прежнему тарифу до 26 августа. С 27 августа для них также будет применяться новая ставка. В Ozon пояснили, что повышение связано с ростом рисков, вызванных атаками беспилотников и терактами. В компании отметили, что многие страховщики перестали принимать такие риски на страхование, однако «Ингосстрах» продолжает предоставлять соответствующее покрытие.

Wildberries начал выплачивать компенсации после атак на склады

Бизнес / Торговля и услуги

При этом условия страхования, перечень покрываемых случаев и порядок выплат останутся без изменений. Полис распространяется на товары, находящиеся на складах, сортировочных центрах, пунктах выдачи заказов и в логистике Ozon, включая возвраты. Он также покрывает случаи, которые не подходят под стандартные условия для выплаты компенсаций со стороны маркетплейса. Включая повреждение или утрату продукции в результате атаки БПЛА, если она признана диверсией или террористическим актом.

При наступлении страхового случая Ozon сформирует перечень пострадавших товаров, подготовит необходимые документы и передаст их страховщику. Окончательный расчет ущерба и размер страховой выплаты определит СПАО «Ингосстрах».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте