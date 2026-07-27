Ozon повысит тариф на страхование товаров от атак БПЛА в 3,3 раза

Страховка товаров продавцов Ozon, покрывающая в том числе ущерб от атак беспилотников, подорожает, сообщил сам маркетплейс. Для новых пользователей страхового полиса СПАО «Ингосстрах» с 28 июля тариф составит 0,0115% в день от стоимости продукции, переданной площадке, против действующих 0,0035%. При этом около месяца назад Ozon объявлял о снижении стоимости страхования. С 2 июля тариф был уменьшен вдвое – с 0,007% до 0,0035% в день от стоимости товаров.