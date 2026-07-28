Россельхознадзор ввел запрет на поставки 43 тонн свиного шпика из Белоруссии
Россельхознадзор ограничил ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 т белорусского ООО «Велес-Мит», сообщило ведомство. Товар должен был проследовать транзитом на казахстанское предприятие по поддельному ветеринарному сертификату.
«Предварительная проверка ввезенной продукции вызвала у сотрудников Службы сомнения в происхождении сырья, из которого выработан товар. По данным белорусской ветеринарной системы установлено, что сырье поступило на данное предприятие предположительно из стран ЕС (Дании)», – говорится в публикации Россельхознадзора.
Из-за повторных нарушений Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции указанного производителя. надзорный орган подчеркнул, что в продукции «Велес-Мит» были найдены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Кроме того, товар не соответствовал нормам по микробиологическим показателям – листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).
С 27 июля в России действуют ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Проверка выявила нарушения, аналогичные тем, которые фиксировались в 2023–2024 гг. Они касаются отслеживания продукции, оформления документов для ветеринарного контроля, проверки качества сырья, а также работы систем управления рисками и контроля на производстве.
До этого Россельхоз уже ограничил ввоз из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, зелени, клубники, вишни, винограда и живой рыбы. Кроме того, меры действуют в отношении яблок, груш, баклажанов, картофеля, сухофруктов и рыбной продукции.