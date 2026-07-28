Россельхознадзор ввел запрет на поставки 43 тонн свиного шпика из Белоруссии

Из-за повторных нарушений Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции указанного производителя. надзорный орган подчеркнул, что в продукции «Велес-Мит» были найдены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Кроме того, товар не соответствовал нормам по микробиологическим показателям – листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).