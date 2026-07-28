Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,592+0,36%OKEY42,96+2,04%ARSA6,34-0,63%IMOEX2 192,45-1,1%RTSI885,28-1,1%RGBI114,31-0,13%RGBITR767,38-0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Россельхознадзор ввел запрет на поставки 43 тонн свиного шпика из Белоруссии

Ведомости

Россельхознадзор ограничил ввоз двух партий свиного шпика объемом 43,6 т белорусского ООО «Велес-Мит», сообщило ведомство. Товар должен был проследовать транзитом на казахстанское предприятие по поддельному ветеринарному сертификату.

«Предварительная проверка ввезенной продукции вызвала у сотрудников Службы сомнения в происхождении сырья, из которого выработан товар. По данным белорусской ветеринарной системы установлено, что сырье поступило на данное предприятие предположительно из стран ЕС (Дании)», – говорится в публикации Россельхознадзора.

Из-за повторных нарушений Россельхознадзор также ввел временные ограничения на ввоз и транзит по территории России всех видов мясной продукции указанного производителя. надзорный орган подчеркнул, что в продукции «Велес-Мит» были найдены остатки лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков. Кроме того, товар не соответствовал нормам по микробиологическим показателям – листерии и бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

С 27 июля в России действуют ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Проверка выявила нарушения, аналогичные тем, которые фиксировались в 2023–2024 гг. Они касаются отслеживания продукции, оформления документов для ветеринарного контроля, проверки качества сырья, а также работы систем управления рисками и контроля на производстве.

До этого Россельхоз уже ограничил ввоз из Армении цветов, свежих томатов, огурцов, зелени, клубники, вишни, винограда и живой рыбы. Кроме того, меры действуют в отношении яблок, груш, баклажанов, картофеля, сухофруктов и рыбной продукции.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её