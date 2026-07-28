ФАС возбудила дела о повышении цен на топливо и бензин
Органы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили дела в отношении компаний в нескольких субъектах РФ из-за необоснованного повышения цен на дизельное топливо и бензин. Говорится в сообщении ведомства на официальном сайте.
«В случае установления факта злоупотребления доминирующим положением, в том числе путем установления и поддержания монопольно высокой цены, организации грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ», – говорится в сообщении.
Нижегородское управление возбудило дело в отношении компании, которая продавала топливо под брендом «ESCO». По данным ведомства, на заправках за короткий период изменились цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Юрлицо реализовывало дизельное топливо и бензин под брендом франшизы «Газпромнефть».
В Перми было зафиксировано изменение цен на топливо в АЗС сети «Ликом». По данным ведомства, сеть заправочных станций занимала доминирующее положение в регионе.
УФАС республики Коми возбудило дела против ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000». УФАС по Новосибирской области – в отношении ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис». В Курске УФАС направило предупреждение ООО «Сенд», Оренбургское – «РусГаз Премиум», «ExOil», «Заправь Сам».
Как сообщает ведомство, после предпринятых действий требования были выполнены, цена на бензин снижена.
24 июля министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением автозаправочных станций топливом в ряде российских регионов начала стабилизироваться. Положительную динамику он выделил в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане. Улучшение ситуации стало результатом введения запрета на экспорт нефтепродуктов, решений, направленных на обеспечение импорта топлива и максимальной загрузки отечественных нефтеперерабатывающих мощностей.