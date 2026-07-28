ФАС возбудила дела о повышении цен на топливо и бензин

24 июля министр энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что ситуация с обеспечением автозаправочных станций топливом в ряде российских регионов начала стабилизироваться. Положительную динамику он выделил в Забайкальском крае, Калининградской, Иркутской, Архангельской и Саратовской областях, на Кубани и в Татарстане. Улучшение ситуации стало результатом введения запрета на экспорт нефтепродуктов, решений, направленных на обеспечение импорта топлива и максимальной загрузки отечественных нефтеперерабатывающих мощностей.