Власти Молдавии ограничат вывоз дизельного топлива на Украину
Правительство Молдавии ограничит розничную продажу и экспорт дизельного топлива, чтобы не допустить его дефицита, спекуляций и вывоза на Украину. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан, передает ТАСС.
По его словам, власти намерены запретить продажу дизельного топлива в канистры и емкости объемом более 40 л. «Топливо, которое завезено в Молдавию, должно оставаться в стране, а не уходить на Украину. Мы не допустим получения сверхприбыли на фоне кризиса», – сказал премьер.
Тофан отметил, что высокие цены на топливо в соседних странах создают стимулы для его вывоза из Молдавии. По его словам, на Украине сохраняется высокий спрос на дизельное топливо, а в Румынии его стоимость значительно выше, чем на молдавских автозаправках.
Премьер добавил, что ограничения не затронут фермеров, которым разрешат доставлять топливо к сельхозтехнике в цистернах. Кроме того, для пополнения внутренних запасов власти ускорят таможенное оформление автоцистерн с импортным дизельным топливом.
28 июля правительство Молдавии объявило о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров, заявлял Тофан.