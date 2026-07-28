Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OGKB0,208-1,89%CNY Бирж.11,667+1,01%IMOEX2 191,18-1,16%RTSI877,11-2,02%RGBI114,53+0,06%RGBITR768,79+0,09%
Главная / Политика /

Власти Молдавии ограничат вывоз дизельного топлива на Украину

Ведомости

Правительство Молдавии ограничит розничную продажу и экспорт дизельного топлива, чтобы не допустить его дефицита, спекуляций и вывоза на Украину. Об этом заявил премьер-министр Василий Тофан, передает ТАСС.

По его словам, власти намерены запретить продажу дизельного топлива в канистры и емкости объемом более 40 л. «Топливо, которое завезено в Молдавию, должно оставаться в стране, а не уходить на Украину. Мы не допустим получения сверхприбыли на фоне кризиса», – сказал премьер.

Тофан отметил, что высокие цены на топливо в соседних странах создают стимулы для его вывоза из Молдавии. По его словам, на Украине сохраняется высокий спрос на дизельное топливо, а в Румынии его стоимость значительно выше, чем на молдавских автозаправках.

Премьер добавил, что ограничения не затронут фермеров, которым разрешат доставлять топливо к сельхозтехнике в цистернах. Кроме того, для пополнения внутренних запасов власти ускорят таможенное оформление автоцистерн с импортным дизельным топливом.

28 июля правительство Молдавии объявило о введении режима тревоги в энергетическом секторе сроком на 30 дней. Решение связано с дефицитом горючего в стране и было принято на специальном заседании кабинета министров, заявлял Тофан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте