Власти Молдавии ограничат вывоз дизельного топлива на Украину

По его словам, власти намерены запретить продажу дизельного топлива в канистры и емкости объемом более 40 л. «Топливо, которое завезено в Молдавию, должно оставаться в стране, а не уходить на Украину. Мы не допустим получения сверхприбыли на фоне кризиса», – сказал премьер.