Масленников: атаки на Wildberries нацелены на психологический и медийный эффект
Атаки Киева на склады Wildberries были рассчитаны прежде всего на психологический эффект, дестабилизацию малого бизнеса и создание медийного резонанса. При этом их влияние на российскую экономику остается ограниченным. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников заявил в интервью «Ведомостям».
«В случае с Wildberries, как и со всеми преступлениями такого рода, психологический и социально-политический эффект явно доминирует», – рассказал он.
По его словам, экономический ущерб от атак носит точечный и скорее символический характер. Несмотря на временный вывод из строя части логистических мощностей, бизнес маркетплейса, по его оценке, сохранит устойчивость. Основной расчет, как считает Масленников, был сделан на дестабилизацию внутренней среды через удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он отметил, что маркетплейсы стали символом привычного потребления и повседневной стабильности, поэтому подобные атаки в первую очередь затрагивают обычных граждан.
«Во-вторых, это попытка дестабилизации малого бизнеса, который активно работает на маркетплейсах. Селлеры и покупатели теряют товар, сталкиваются с простоем и дополнительными расходами», – подчеркнул заместитель секретаря Совета безопасности РФ.
Третьей целью атак Масленников назвал медийный эффект. По его словам, крупные пожары, человеческие жертвы, задержки поставок и жалобы продавцов и покупателей формируют широкий общественный резонанс и используются для демонстрации способности наносить удары по гражданским объектам в европейской части России.
За последнее время логистические центры Wildberries подверглись серии атак беспилотников. Под удары попали распределительные комплексы в Московской, Воронежской и Ленинградской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. По данным посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника, в результате этих атак за неделю пострадали 17 человек, один погиб.