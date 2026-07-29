Масленников: атаки на Wildberries нацелены на психологический и медийный эффект

По его словам, экономический ущерб от атак носит точечный и скорее символический характер. Несмотря на временный вывод из строя части логистических мощностей, бизнес маркетплейса, по его оценке, сохранит устойчивость. Основной расчет, как считает Масленников, был сделан на дестабилизацию внутренней среды через удары по объектам гражданской инфраструктуры. Он отметил, что маркетплейсы стали символом привычного потребления и повседневной стабильности, поэтому подобные атаки в первую очередь затрагивают обычных граждан.