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Выручка от поставок рыбы и морепродуктов в Китай выросла в 1,5 раза

Ведомости

Россия нарастила экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в денежном выражении в полтора раза в первом полугодии 2026 г. в сравнении с результатом годом ранее. Показатель достиг $2,3 млрд, передает «Интерфакс» со ссылкой на Рыбный союз. Организация провела анализ данных главного таможенного управления КНР.

Экспорт также увеличился на 14% в натуральном выражении. Объемы поставок составили 723 000 т в январе – июне 2026 г. Россия доставила в Китай 402 000 т мороженого минтая (+25%) на сумму $699 млн, что в 1,7 раза больше, чем в первые шесть месяцев 2025 г. Одной из причин роста Рыбсоюз назвал высокий уровень цен на мировом рынке на минтай. Поставки мороженого филе минтая выросли на 25% до 4000 т, и почти в 1,6 раза до $12 млн. Кроме того, увеличился экспорт сурими. Объем поставок превысил 12 000 т, стоимость – $32 млн.

За отчетный период Россия также поставила в Китай 22 000 т живых крабов (+20%) стоимостью $620 млн (+30%). Экспорт мороженых крабов увеличился на 45% до 3500 т и в 1,2 раза до $77 млн.

27 июля Рыбсоюз сообщил, что нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 44 700 т. Больше всего (71%) выловили рыбы в Камчатском крае – 31 800 т. Затем идет Хабаровский край с 8000 т лосося (18,2%). Кратно меньше рыбы выловили в Магаданской (4%) и Сахалинской (3,7%) областях, в Приморском крае (2,3%) и на Чукотке (0,7%).

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