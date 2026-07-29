Выручка от поставок рыбы и морепродуктов в Китай выросла в 1,5 раза

Экспорт также увеличился на 14% в натуральном выражении. Объемы поставок составили 723 000 т в январе – июне 2026 г. Россия доставила в Китай 402 000 т мороженого минтая (+25%) на сумму $699 млн, что в 1,7 раза больше, чем в первые шесть месяцев 2025 г. Одной из причин роста Рыбсоюз назвал высокий уровень цен на мировом рынке на минтай. Поставки мороженого филе минтая выросли на 25% до 4000 т, и почти в 1,6 раза до $12 млн. Кроме того, увеличился экспорт сурими. Объем поставок превысил 12 000 т, стоимость – $32 млн.