С начала года на Дальнем Востоке выловили более 44 000 т лосося
К 27 июля 2026 г. нарастающий вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке составил 44 700 т, сообщили в «Рыбном союзе» со ссылкой на данные Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Больше всего (71%) выловили рыбы в Камчатском крае – 31 800 т. Затем идет Хабаровский край с 8000 т лосося (18,2%). Кратно меньше рыбы выловили в Магаданской (4%) и Сахалинской (3,7%) областях, в Приморском крае (2,3%) и на Чукотке (0,7%).
По виду 61,5% вылова составляет горбуша, с начала года – 27 500 т. Почти в три раза меньше выходит вылов кеты – 10 000 т (22,7%), еще меньше нерки – 6900 т (15,4%). В общем улове всего 142 т составила чавыча (0,3%), 43 т – сима (0,1%), 23 т – кижуч (0,1%).
21 июля аналитическая компания NTech посчитала, что средняя розничная стоимость трески по итогам 2025 г. составила 1116 руб. за 1 кг. По сравнению с 2023 г. она, по ее данным, подорожала на 69%. В I квартале 2026 г. продукт прибавил в цене год к году еще 44% до 1398 руб. Таким образом, судя по расчетам NTech, треска показала самые высокие темпы роста стоимости среди других популярных видов рыбы.
16 июля в «Рыбном союзе» сообщали, что атлантические сельдь и скумбрия на российском рынке в июне подешевели на 26% и 7%. В это время мировые цены на эту рыбу выросли на 23,2%. В «Рыбном союзе» отметили, что российский рынок способен успешно балансировать мировые скачки цен.