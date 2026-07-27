С начала года на Дальнем Востоке выловили более 44 000 т лосося

21 июля аналитическая компания NTech посчитала, что средняя розничная стоимость трески по итогам 2025 г. составила 1116 руб. за 1 кг. По сравнению с 2023 г. она, по ее данным, подорожала на 69%. В I квартале 2026 г. продукт прибавил в цене год к году еще 44% до 1398 руб. Таким образом, судя по расчетам NTech, треска показала самые высокие темпы роста стоимости среди других популярных видов рыбы.