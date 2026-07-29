Производство золота в России в первом полугодии 2026 года выросло на 4,2%

В то же время производство необработанного и полуобработанного серебра, включая серебро в порошке, в январе – июне сократилось на 20,5% г/г. При этом в июне выпуск серебра вырос на 11% как по сравнению с июнем 2025 г., так и относительно мая 2026 г.