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Производство золота в России в первом полугодии 2026 года выросло на 4,2%

Ведомости

Производство необработанного и полуобработанного золота, включая золото в порошке, в России в первом полугодии 2026 г. выросло на 4,2% по сравнению с таким же периодом 2025 г. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

По данным ведомства, в июне выпуск золота увеличился на 3,6% г/г и на 7,4% по сравнению с маем 2026 г.

В то же время производство необработанного и полуобработанного серебра, включая серебро в порошке, в январе – июне сократилось на 20,5% г/г. При этом в июне выпуск серебра вырос на 11% как по сравнению с июнем 2025 г., так и относительно мая 2026 г.

Кроме того, Росстат зафиксировал рост производства золотосодержащих концентратов. В первом полугодии показатель увеличился на 6,5% г/г. В июне производство выросло на 8,4% по сравнению с июнем прошлого года и на 34,3% относительно мая 2026 г.

16 июля глава Якутии Айсен Николаев заявил в интервью «Ведомостям», что ожидает сохранения объемов добычи золота в регионе на уровне 2025 г. В прошлом году в республике добыли свыше 56 т драгоценного металла.

3 июня представили Мосбиржи сообщили, что по итогам января – мая 2026 г. физический объем сделок с золотом достиг 173,6 т, что в 2,1 раза (на 109,5%) превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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