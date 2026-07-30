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Чистая прибыль «Полюса» по РСБУ снизилась на 31,4% в первом полугодии

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Полюс» по РСБУ за первое полугодие составила до 64,58 млрд руб., что на 31,4% ниже показателя за аналогичный период 2025 г. Об этом говорится в отчетности компании, опубликованной на сайте раскрытия корпоративной информации.

Совокупный финансовый результат периода также снизился на 31,4% до 64,6 млрд руб. против 94,1 млрд руб. за январь - июнь 2025 г. Базовая прибыль на акцию составила 47,46 руб. против 69,2 руб. в первом полугодии 2025 г. (-31,4%). Убыток от продаж составил 211,2 млн руб. (245,8 млн руб. за аналогичный период 2025 г.).

10 июля совет директоров «Полюса» «принял к сведению» рекомендацию менеджмента приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Двумя днями ранее приостановить выплату дивидендов рекомендовал менеджмент «Полюса». Решение принято после анализа текущей рыночной конъюнктуры. При этом 1 июля акционеры «Полюса» одобрили выплаты дивидендов по итогам I квартала в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию.

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