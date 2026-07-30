Чистая прибыль «Полюса» по РСБУ снизилась на 31,4% в первом полугодии

Совокупный финансовый результат периода также снизился на 31,4% до 64,6 млрд руб. против 94,1 млрд руб. за январь - июнь 2025 г. Базовая прибыль на акцию составила 47,46 руб. против 69,2 руб. в первом полугодии 2025 г. (-31,4%). Убыток от продаж составил 211,2 млн руб. (245,8 млн руб. за аналогичный период 2025 г.).