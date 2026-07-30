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Главная / Бизнес /

Кондратьев: топливо доступно на 927 из 1041 заправки Краснодарского края

Ведомости

В Краснодарском крае все виды топлива доступны на 927 автозаправочных станциях (АЗС) из 1041. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Он отметил, что уже вторую неделю на территории края фиксируется снижение количества закрытых заправок. Губернатор напомнил, что компания «Газпром сеть АЗС» уже отменила лимиты на отпуск бензина. По его словам, снабжение региона топливом продолжается в штатном режиме.

Кондратьев провел встречу с вице-премьером РФ Александром Новаком. Они обсудили вопросы обеспечения топливом сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края. Губернатор выразил благодарность за поддержку в увеличении ежемесячной квоты для сельхозпроизводителей региона, так как это позволило сохранить темпы уборки урожая.

29 июля Новак поручил профильным ведомствам, региональным властям и отраслевым компаниям продолжить работу по обеспечению внутреннего рынка РФ нефтепродуктами. Он также отметил необходимость контролировать ситуацию с ценообразованием на топливо на российских АЗС и следить за бесперебойным снабжением бензином потребителей. Представитель ФАС РФ на совещании с Новаком сказал, что цены на топливо на независимых российских автозаправочных станциях снижаются.

В тот же день первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что ситуация с обеспечением регионов топливом находится под полным контролем, а возникающие сложности оперативно устраняются. По его словам, для координации работы штаб под руководством Новака собирается дважды в неделю. Кроме того, министр энергетики Сергей Цивилев практически ежедневно участвует в решении возникающих вопросов.

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