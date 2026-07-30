Экс-глава Удмуртии Бречалов может возглавить «СГ-транс»

Один из собеседников «Ведомостей» рассказывал, что экс-глава Удмуртии может продолжить карьеру в «Сбере». Еще одно возможное продолжение карьеры – Государственная дума. Бречалов возглавляет региональную группу «Единой России» в республике. Главное – это сигнал о том, что он отвечает за результаты работы в регионе, отмечает один из собеседников. Третий источник уточнил, что сейчас появилось «окно возможностей», чтобы возглавить некий «проект» в структуре. Конкретную должность они не называют.