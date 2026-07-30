Экс-глава Удмуртии Бречалов может возглавить «СГ-транс»
Бывший глава Удмуртии Александр Бречалов может возглавить железнодорожного оператора «СГ-транс». Об этом со ссылкой на источник пишет РБК, о такой вероятности сообщил и источник «Ведомостей».
Бречалов покинул пост, который занимал почти 10 лет. В сообщении республиканского правительства говорилось, что он ушел с должности в связи с переходом на другое место работы. Полномочия Бречалова заканчивались в 2027 г.
Один из собеседников «Ведомостей» рассказывал, что экс-глава Удмуртии может продолжить карьеру в «Сбере». Еще одно возможное продолжение карьеры – Государственная дума. Бречалов возглавляет региональную группу «Единой России» в республике. Главное – это сигнал о том, что он отвечает за результаты работы в регионе, отмечает один из собеседников. Третий источник уточнил, что сейчас появилось «окно возможностей», чтобы возглавить некий «проект» в структуре. Конкретную должность они не называют.
«СГ-транс» – это крупная российская транспортная компания, которая перевозит сжиженные углеводородные газы (СУГ), а также нефтегазовые и нефтехимические грузы по железной дороге. В апреле 2025 г. суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства акций оператора железнодорожных вагонов «Вектор рейл» и ее дочерних структур, включая и «СГ-транс».