Бывший глава Удмуртии Бречалов может устроиться в Сбербанк

Уроженец Адыгеи Бречалов в нулевые сделал карьеру в Юниаструм-банке, входил в совет директоров, в 2012 г. был избран президентом «Опоры России». Затем был членом центрального штаба Общероссийского народного фронта и в составе наблюдательных советов Агентства стратегических инициатив, МСП-банка. В 2014 г. Бречалова избрали секретарем Общественной палаты (он считался близким к тогдашнему куратору внутриполитического блока Кремля, сейчас спикеру Госдумы Вячеславу Володину). Его предшественник в Удмуртии Александр Соловьев был задержан и позднее признан виновным в получении взяток. На своих первых выборах в сентябре 2017 г. Бречалов получил 78,16% голосов. В 2022 г. набрал 64,37%.