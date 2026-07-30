Бывший глава Удмуртии Бречалов может устроиться в Сбербанк

Бывший глава Удмуртии Бречалов может устроиться в СбербанкВрио главы республики стала советник главы Минсельхоза Ольга Абрамова
Ушедший в отставку экс-глава Удмуртии Александр Бречалов, который занимал должность почти 10 лет, может продолжить карьеру в «Сбере». Такое предложение поступило ему от руководства банка, сообщил «Ведомостям» источник в госструктурах. По словам другого собеседника, он «слышал», что главу Удмуртии позвали на такую работу. Третий уточняет, что сейчас появилось «окно возможностей», чтобы возглавить некий «проект» в структуре. Конкретную должность они не называют.
Бречалов на звонок «Ведомостей» не ответил. «Ведомости» направили запрос в «Сбер».
Председатель правления Сбербанка Герман Греф встречался с Бречаловым в апреле 2026 г. Обсуждалось «многолетнее партнерство между регионом и компанией, которое охватывает такие важные направления, как здравоохранение, образование, культура, спорт, транспорт и цифровизация», сообщалось на официальном сайте главы республики. Бречалов тогда называл «Сбер» одним из главных драйверов цифровизации в стране. «И регионы становятся полноправными участниками этой технологической трансформации», – говорил он.
Бречалов покинул пост главы Удмуртии, которую он возглавлял с 2017 г., в связи с переходом на другое место работы, говорится в сообщении республиканского правительства. Еще одно возможное продолжение карьеры – Государственная дума. Бречалов возглавляет региональную группу «Единой России» в республике. Главное – это сигнал о том, что он отвечает за результаты работы в регионе, отмечает один из собеседников.
Чем известен Бречалов
Уроженец Адыгеи Бречалов в нулевые сделал карьеру в Юниаструм-банке, входил в совет директоров, в 2012 г. был избран президентом «Опоры России». Затем был членом центрального штаба Общероссийского народного фронта и в составе наблюдательных советов Агентства стратегических инициатив, МСП-банка. В 2014 г. Бречалова избрали секретарем Общественной палаты (он считался близким к тогдашнему куратору внутриполитического блока Кремля, сейчас спикеру Госдумы Вячеславу Володину). Его предшественник в Удмуртии Александр Соловьев был задержан и позднее признан виновным в получении взяток. На своих первых выборах в сентябре 2017 г. Бречалов получил 78,16% голосов. В 2022 г. набрал 64,37%.
Кто сменил Бречалова
Президент Владимир Путин сменил руководителя Удмуртии 29 июля. Он принял отставку Бречалова и назначил врио главы советника министра сельского хозяйства РФ Ольгу Абрамову. На встрече с последней Путин отметил, что бывший руководитель «много сделал за последние годы для развития экономики». «Здесь большая доля оборонно-промышленного комплекса, мы хорошо знаем. Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» – спросил он. Это «большой вызов», но команда, сформированная в республике, «позволит бесшовно дальше идти в развитие», ответила Абрамова.
Отдельно на встрече обсудили биографию врио губернатора – в отличие от Бречалова она уроженка Удмуртии, родилась в селе Сигаево Сарапульского района 23 ноября 1981 г. Абрамова сообщила президенту, что выросла и «состоялась» в республике. «Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина», – подчеркнул Путин.
Абрамова в 2003 г. окончила Московский институт экономики, статистики и информатики по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». параллельно с учебой работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов. С 2006 по 2008 г. была главным экономистом агропромышленной компании «Удмуртия», затем ее возглавила. С 2006 по 2009 г. заседала в совете депутатов Сарапульского района.
После этого Абрамова возглавляла отдел экономики минсельхоза Удмуртии, затем руководила секретариатом зампреда правительства региона. С ноября 2014 г. работала на руководящих должностях в коммерческих сельхозпредприятиях региона. А в феврале 2018 г. стала министром сельского хозяйства Удмуртии. С 2020 г. стала еще и зампредом правительства Удмуртии. С 2023 г. – первым зампредседателя правительства республики. В 2024 г. несколько месяцев исполняла обязанности председателя правительства Удмуртии. А потом перешла на работу в Минсельхоз России, где была назначена советником министра Ольги Лут.
СМИ называли Абрамову «деловой и хваткой» и отмечали, что ее знания о сельском хозяйстве не ограничиваются теорией: при необходимости она водит трактор, выезжает в поля и может подоить коров.
Что говорят о женщине-губернаторе
Ключевое, что характеризует Абрамову, – имидж «железной леди», и это прозвище носит скорее уважительный характер, потому что она держит свое слово, отмечает заместитель руководителя департамента политических проектов КГ «Полилог» Татьяна Косачева. «Это политик, на которого сейчас есть запрос: честная, пользуется доверием, потому что дистанция у нее минимальная, и у нее есть ресурсы с точки зрения взаимодействия с федеральной властью», – сказала она «Ведомостям».
Абрамова всегда глубоко погружалась в проблемы отрасли и находила эффективные решения, аграрии Удмуртии отзываются о ней с теплотой, говорит заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян. «В Минсельхозе занималась сложнейшей работой по изменению законодательства в области племенного дела, чтобы Россия вышла на передовые позиции в мире по этим показателям», – сказал он «Ведомостям». По словам Испиряна, Абрамова вызывает уважение в профессиональном сообществе.
Руководитель ассоциации фермеров Удмуртии Ольга Шкляева называет ее «эффективным руководителем», способным выстраивать долгосрочные стратегии развития и реализовывать масштабные проекты.
Досрочная пересменка
Это непривычно ранняя ротация – полномочия Бречалова заканчивались в 2027 г., отмечает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Сильных аргументов в пользу того, чтобы оставлять Бречалова, не было, считает он. При всем усилении республики, которое произошло благодаря военным заказам, он смотрелся не как лоббист, а как активист – как человек, не вполне соотносящийся с местной спецификой, говорит эксперт.
«Не думаю, что какие-то особые интересы Минсельхоза там [в Удмуртии] есть. Скорее видим появление новой группы федеральных элит. Поэтому возможно, что была кандидатура и был более-менее свободный регион для того, чтобы зачекиниться, что у них теперь есть и губернаторы», – сказал «Ведомостям» Виноградов.
Из-за того что досрочная отставка высшего должностного лица региона произошла после 1 июля, выборы главы Удмуртии в соответствии с законом «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» пройдут только в 2027 г., отмечает электоральный юрист Гарегин Митин.