Чем известен Александр Бречалов

Чем известен Александр БречаловВозглавлявший с 2017 года Удмуртию чиновник подал в отставку
Глава Удмуртии Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию. В администрации региона уточнили, что чиновник переходит на новую работу. Его преемником на посту станет Ольга Абрамова, которая с 2024 г. работала советником министра сельского хозяйства России, а до этого занимал пост и. о. председателя правительства Удмуртии. О том, чем известен Бречалов, – в справке «Ведомостей».
Александр Бречалов родился 18 ноября 1973 г. в поселке Тлюстенхабль (Адыгея). После школы поступил в Краснодарский военный институт им. генерала армии С. М. Штеменко (сейчас – Краснодарское высшее военное училище им. генерала армии С. М. Штеменко), которое окончил с отличием в 1994 г.
После института работал замначальника службы режима Чкаловского гарнизона, а в 1996 г. устроился юрисконсультом на работу в ЗАО «ТВ-6 Москва», одновременно поступив в Московскую государственную юридическую академию им. О. Е. Кутафина (сейчас университет, МГЮА). Вуз он окончил в 1999 г., в том же году перешел на работу старшим юрисконсультом в Альфа-банк.
В нулевые Бречалов сделал карьеру в частном «Юниаструм-банке», возглавив в 2002 г. сначала юридический департамент, а в 2003 г. – созданную в структуре группы «Юниаструм консалтинг». В конце декабря 2005 г. вошел в президиум созданной тремя годами ранее общественной организации МСП «Опора России». Руководил ее краснодарским отделением.
В 2007 г. Бречалов вошел в совет директоров «Юниаструм-банка», а в октябре 2008 г. – был избран вице-президентом «Опоры России». В апреле 2009 г. основал медиа-холдинг «Опора-кредит», представляющий информацию о мерах поддержки МСП, а в ноябре 2012 г. был избран президентом «Опоры России» (занимал пост до ноября 2014 г.). В последующие годы был избран членом центрального штаба Общероссийского народного фронта, советов директоров Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), ВЦИОМ, наблюдательных советов Агентства стратегических инициатив (АСИ), МСП-банка.
В июне 2014 г. Бречалов был избран секретарем Общественной палаты, войдя в 2015-2016 гг. также в советы при президенте РФ по противодействию коррупции и стратегическому развитию и приоритетным проектам. В апреле 2017 г. он был назначен врио главы Удмуртии, его предшественник на посту Александр Соловьев был задержан и позднее признан виновным в получении взяток. В сентябре того же года Бречалов выиграл досрочные выборы, получив 78,16% голосов. На выборах 2022 г. он также одержал победу, заручившись поддержкой 64,37% избирателей. В марте 2020 г. возглавил удмуртское отделение «Единой России».
Следующие плановые выборы в республике должны пройти в 2027 г., о возможной отставке Бречалова «Ведомости» писали еще весной. При этом в марте глава Удмуртии встречался с президентом Владимиром Путиным, обычно российский лидер проводит встречи в первой половине года с теми руководителями субъектов РФ, которые идут на переизбрание. На той встрече Бречалов главным вызовом для региона назвал демографию, заявив, что с начала года был установлен региональный материнский капитал в 300 000 руб. для молодых семей, в которых рождается третий и последующий ребенок.