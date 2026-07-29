Чем известен Александр Бречалов

В июне 2014 г. Бречалов был избран секретарем Общественной палаты, войдя в 2015-2016 гг. также в советы при президенте РФ по противодействию коррупции и стратегическому развитию и приоритетным проектам. В апреле 2017 г. он был назначен врио главы Удмуртии, его предшественник на посту Александр Соловьев был задержан и позднее признан виновным в получении взяток. В сентябре того же года Бречалов выиграл досрочные выборы, получив 78,16% голосов. На выборах 2022 г. он также одержал победу, заручившись поддержкой 64,37% избирателей. В марте 2020 г. возглавил удмуртское отделение «Единой России».