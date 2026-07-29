Путин назначил врио главы Удмуртии Ольгу Абрамову

Путин назначил врио главы Удмуртии Ольгу АбрамовуБречалов ушел в отставку по собственному желанию
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с советником министра сельского хозяйства РФ Ольгой Абрамовой. Он предложил ей возглавить республику Удмуртия. Бывший руководитель региона Александр Бречалов ушел в отставку по собственному желанию. Оба указа уже подписаны.
«Вы и депутатом были местного совета, и работали там в акционерных обществах, и в различных правительственных структурах. У вас очень хороший опыт, знание обстановки и людей. Это ваша малая родина. Я желаю вам успехов», – сказал президент на встрече с Абрамовой (цитата по сайту Кремля).
Абрамова стала советником главы Минсельхоза осенью 2024 г. До этого она занимала пост и. о. председателя правительства Удмуртии.
Бречалов возглавлял Удмуртию с 2017 г. Вначале как врио, потом выиграл выборы с результатом 78,16% голосов (баллотировался от партии «Единая Россия»). Переизбран в 2022 г. с результатом 64,37%. До этого занимал должности президента «Опоры России», сопредседателя ОНФ и секретаря Общественной палаты РФ. Он имеет военное и юридическое образование, а в начале карьеры работал в банках и юристом. Бречалов – член «Единой России» и секретарь регионального отделения партии в Удмуртии. Награжден орденом Дружбы, а также церковным орденом Святого Даниила Московского.