Путин назначил врио главы Удмуртии Ольгу Абрамову

Бречалов возглавлял Удмуртию с 2017 г. Вначале как врио, потом выиграл выборы с результатом 78,16% голосов (баллотировался от партии «Единая Россия»). Переизбран в 2022 г. с результатом 64,37%. До этого занимал должности президента «Опоры России», сопредседателя ОНФ и секретаря Общественной палаты РФ. Он имеет военное и юридическое образование, а в начале карьеры работал в банках и юристом. Бречалов – член «Единой России» и секретарь регионального отделения партии в Удмуртии. Награжден орденом Дружбы, а также церковным орденом Святого Даниила Московского.