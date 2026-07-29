Ольга Абрамова возглавила Удмуртию

Ольга Абрамова возглавила УдмуртиюГубернатор Александр Бречалов ушел в отставку
Президент Владимир Путин сменил главу Удмуртии – вместо Александра Бречалова регион в качестве исполняющего обязанности возглавила бывший зампред правительства республики, советник министра сельского хозяйства Ольга Абрамова. На встрече в Кремле президент спросил у Абрамовой о том, действительно ли она родилась и работала почти все время в Удмуртии. «Да. Выросла и состоялась там», – сказала она. «Дослужились до фактически председателя правительства», – отметил президент.
Путин попросил Абрамову оценить ситуацию в Удмуртии. «Считаю, что в республике сейчас заложен очень серьезный фундамент для развития. Сейчас ведутся активные проекты как в сфере дорожного строительства, так и в сфере ЖКХ, в социальной сфере. И поэтому, конечно, перспективы развития у республики, я считаю, очень серьезные», – заявила она. По ее словам, ставка, которая была сделана на субъекты малого и среднего предпринимательства девять лет назад, очень правильная, поскольку показала наибольший рост. Рост показывает и промышленность, отметила она. «Но, конечно же, всегда есть куда расти», – сказала она.
Действующий губернатор много сделал для развития экономики региона, сказал Путин. «Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» – спросил президент. Абрамова ответила, что для нее это большой вызов и ответственность: «И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие».
Ольге Абрамовой 44 года. Она родилась в селе Сигаево в Удмуртии. После школы училась в Сарапульском аграрно-экономическом колледже. Работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов. С 2006 по 2008 г. была главным экономистом Агропромышленной компании «Удмуртия», затем стала ее гендиректором. С 2006 по 2009 г. была депутатом совета депутатов Сарапульского района. В 2003 г. окончила Московский институт экономики, статистики и информации.
С 2009 по 2012 г. была начальником отдела экономики минсельхоза Удмуртии, затем руководила секретариатом зампреда правительства Удмуртии. С ноября 2014 г. работала на руководящих должностях в коммерческих сельхозпредприятиях региона. А в феврале 2018 г. стала министром сельского хозяйства Удмуртии. С 2020 г. стала еще и зампредом правительства Удмуртии. С 2023 г. – первым зампредседателя правительства республики. В 2024 г. несколько месяцев исполняла обязанности председателя правительства Удмуртии. А потом перешла на работу в Минсельхоз России, где была назначена советником министра Ольги Лут.
«Ведомости» весной сообщали, что возможна отставка главы Удмуртии Александра Бречалова. Но тогда она не состоялась. Один из собеседников «Ведомостей», близкий к администрации президента, говорил, что Бречалов уже занимается поиском новой работы. Он возглавлял Удмуртию с 2017 г. До этого Бречалов был секретарем Общественной палаты и сопредседателем центрального штаба ОНФ.