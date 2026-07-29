Ольга Абрамова возглавила Удмуртию

Действующий губернатор много сделал для развития экономики региона, сказал Путин. «Вы чувствуете такой вызов для того, чтобы сделать следующие шаги на той базе, которая уже создана?» – спросил президент. Абрамова ответила, что для нее это большой вызов и ответственность: «И в этом смысле я благодарю, что вы видите во мне такие возможности. Для меня это очень важно. И, конечно же, команда, которая уже сегодня сформирована в республике, то, что было сделано, безусловно, позволит бесшовно дальше идти в развитие».