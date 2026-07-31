RWB заморозила инвестпрограмму из-за атак БПЛА
Объединенная компания Wildberries & Russ (RWB) приостановила инвестпрограмму и заморозила переговоры о приобретении новых активов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на инвестбанкира и источник, близкий к компании.
Менеджмент уведомил партнеров о решении на встрече на этой неделе. В ближайшее время RWB завершит «пару крупных тем», после чего сосредоточится на основном бизнесе. Сроки возобновления инвестпрограммы не называются.
RWB сейчас сосредоточена на перестройке бизнес-процессов и помощи селлерам, чьи товары пострадали в результате атак на объекты группы, сообщил представитель компании. Ресурсы маркетплейса направлены на поддержку тяжело пострадавших и семей погибших. Абсолютным приоритетом названы безопасность инфраструктуры и помощь пострадавшим продавцам. Инвестиционные планы не комментируются. В первую очередь, пауза коснется новых M&A-сделок («слияния и поглощения»). Пока не ясно, коснется ли решение уже начатого строительства логистических центров, развития IT-инфраструктуры и проектов, по которым приняты юридически обязывающие инвестиционные решения.
30 июля Wildberries перевела второй транш выплат продавцам, чьи товары пострадали из-за атак на склады компании. Их количество превысило 97 000. Во второй этап вошли представители малого и среднего бизнеса. В их числе и те, кто уже получал первые поддерживающие выплаты. Вице-премьер РФ Александр Новак поручил проработать меры поддержки бизнесменов, пострадавших от атак на логистические комплексы RWB. До 10 августа ведомствам необходимо будет представить проекты актов, нужных для запуска.