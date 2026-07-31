RWB заморозила инвестпрограмму из-за атак БПЛА

RWB сейчас сосредоточена на перестройке бизнес-процессов и помощи селлерам, чьи товары пострадали в результате атак на объекты группы, сообщил представитель компании. Ресурсы маркетплейса направлены на поддержку тяжело пострадавших и семей погибших. Абсолютным приоритетом названы безопасность инфраструктуры и помощь пострадавшим продавцам. Инвестиционные планы не комментируются.‍ В первую очередь, пауза коснется новых M&A-сделок («слияния и поглощения»). Пока не ясно, коснется ли решение уже начатого строительства логистических центров, развития IT-инфраструктуры и проектов, по которым приняты юридически обязывающие инвестиционные решения.