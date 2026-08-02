Европа снизила закупки сжиженного природного газа до минимума с 2024 года

По данным Росстата, производство СПГ в России по итогам первого полугодия 2026 г. выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18,2 млн т. В июне выпуск СПГ увеличился на 12,5% в годовом выражении до 2,6 млн т. Рост производства СПГ фиксировался каждый месяц с января. Этому способствовали низкие запасы в европейских подземных хранилищах в начале года, а весной – вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого экспорт из стран Персидского залива почти полностью остановился. В марте на этом фоне был достигнут исторический максимум отгрузок российского СПГ в Европу.