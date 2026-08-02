Европа снизила закупки сжиженного природного газа до минимума с 2024 года
По итогам июля объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) в европейские страны сократился до 8,4 млрд куб. м. Это минимальное значение за последние два года, пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
Июльские поставки СПГ с терминалов в газовую сеть ЕС упали на 26% в годовом исчислении до 8,4 млрд куб. м – минимально с сентября 2024 г. В марте европейский импорт СПГ достиг исторического пика, но с тех пор демонстрирует ежемесячное снижение. В апреле падение относительно марта составило 7%, в мае – 11% к апрелю, в июне – 9,2% к маю, а в июле – уже 16,9% к июню.
По данным Росстата, производство СПГ в России по итогам первого полугодия 2026 г. выросло на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 18,2 млн т. В июне выпуск СПГ увеличился на 12,5% в годовом выражении до 2,6 млн т. Рост производства СПГ фиксировался каждый месяц с января. Этому способствовали низкие запасы в европейских подземных хранилищах в начале года, а весной – вооруженный конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого экспорт из стран Персидского залива почти полностью остановился. В марте на этом фоне был достигнут исторический максимум отгрузок российского СПГ в Европу.
Представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе 30 июня заявила, что возобновление импорта российского газа в страны Евросоюза невозможно. Объединение реализует программу RePowerEU, направленную на отказ от российских энергоносителей. 26 января Совет ЕС окончательно утвердил поэтапный запрет на импорт газа из РФ. Поставки российского СПГ будут запрещены с 1 января 2027 г., а трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 г.