«Распадская» получила за первое полугодие 532 млн рублей убытка

Выручка за январь-июнь 2026 г. сократилась на 14% и составила 7,1 млрд руб. За тот же период в 2025 г. выручка составила 8,2 млрд руб. Кредиторская задолженность компании составила 7,75 млрд руб. Краткосрочная задолженность – 7,71 млрд . Просроченная кредиторская задолженность в январе-июне 2026 г. составила 1,1 млрд на 30 июня. При этом валовый убыток компании составил 66,1 млн руб. Убыток от продаж в первом полугодии 2026 г. составила 750,6 млн руб., что больше убытка того же периода предыдущего года на 28% (585,6 млн руб.)