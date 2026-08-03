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«Распадская» получила за первое полугодие 532 млн рублей убытка

Ведомости

Чистый убыток ПАО «Распадская» по РСБУ по итогам первого полугодия 2026 г. составил 532,7 млн руб., что на 12,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (608,6 млн руб.). Это следует из финансовой отчетности компании на сайте раскрытия информации.

Выручка за январь-июнь 2026 г. сократилась на 14% и составила 7,1 млрд руб. За тот же период в 2025 г. выручка составила 8,2 млрд руб. Кредиторская задолженность компании составила 7,75 млрд руб. Краткосрочная задолженность – 7,71 млрд . Просроченная кредиторская задолженность в январе-июне 2026 г. составила 1,1 млрд на 30 июня. При этом валовый убыток компании составил 66,1 млн руб. Убыток от продаж в первом полугодии 2026 г. составила 750,6 млн руб., что больше убытка того же периода предыдущего года на 28% (585,6 млн руб.)

16 июня акционеры ПАО «Распадская» одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г.  Компания объясняла это отрицательными финансовыми результатами и санкционным давлением.  

В 2025 г. чистый убыток ПАО «Распадская» составил 53 млрд руб. В 2024 г. чистый убыток составил 11,7 млрд руб.

 

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