В «Яндекс.Маркете» заявили, что не планируют переносить склады в Казахстан

31 июля Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за пожаров, атак и других форс-мажорных обстоятельств. Для решения данной проблемы СЭТ просил Минпромторг организовать межведомственное обсуждение предложений с участием маркетплейсов.