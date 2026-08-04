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В «Яндекс.Маркете» заявили, что не планируют переносить склады в Казахстан

Ведомости

«Яндекс.Маркет» не планирует перемещать склады в Казахстан. Об этом «Ведомостям» заявили в пресс-службе компании.

«Мы ориентированы на российскую аудиторию и активно развиваем логистические сценарии внутри страны», – заявила компания.

4 августа министр торговли Казахстана Арман Шаккалиев заявил, что Wildberries строит склады в Казахстане. Под склады планируется выделить около 260 000 кв. м. 29 июля «Коммерсантъ» писал, что компания ищет складские помещения в республике. Решение было мотивировано нанесенным ущербом от атак со стороны ВСУ.

31 июля Союз электронной торговли (СЭТ) предложил обязать маркетплейсы страховать товары продавцов или создавать компенсационные фонды для возмещения убытков в случае их утраты или повреждения, в том числе из-за пожаров, атак и других форс-мажорных обстоятельств. Для решения данной проблемы СЭТ просил Минпромторг организовать межведомственное обсуждение предложений с участием маркетплейсов.

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