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Министр энергетики Турции: первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят до конца года

Ведомости

Начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции по-прежнему планируется до конца 2026 г. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.

«Работы по запуску первого реактора продолжаются полным ходом. Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом», – сказал он (цитата по ТАСС).

Министр добавил, что в рамках подготовки к вводу энергоблока необходимо провести около 2000 испытаний. По его словам, тестирование в настоящее время продолжается.

В конце июня гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует осенью текущего года начать загрузку ядерного топлива и осуществить пуск первого энергоблока «Аккую».

24 июля Лихачев заявил, что проект «Аккую» находится под большим давлением, а прямое противодействие со стороны ряда западных государственных структур влияет на его стоимость и сроки реализации.

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