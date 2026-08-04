Министр энергетики Турции: первый энергоблок АЭС «Аккую» запустят до конца года
Начало выработки электроэнергии на первом энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции по-прежнему планируется до конца 2026 г. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар.
«Работы по запуску первого реактора продолжаются полным ходом. Мы стремимся завершить их и начать тестовое производство электроэнергии к концу года. И российская сторона, и мы концентрируем все свои усилия на этом», – сказал он (цитата по ТАСС).
Министр добавил, что в рамках подготовки к вводу энергоблока необходимо провести около 2000 испытаний. По его словам, тестирование в настоящее время продолжается.