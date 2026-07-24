Лихачев рассказал о давлении на проект АЭС «Аккую» со стороны Запада

В середине февраля министр энергетики Турции Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркивал, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.