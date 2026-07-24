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Лихачев рассказал о давлении на проект АЭС «Аккую» со стороны Запада

Ведомости

Проект АЭС «Аккую» находится под большим давлением, а прямое противодействие со стороны ряда западных государственных структур влияет на его стоимость и сроки реализации. Об этом генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил изданию «Страна Росатом» по итогам встречи с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром.

По словам Лихачева, строительные и пусконаладочные работы на станции набрали хороший темп, а до начала пусковых операций остаются считанные месяцы. Он отметил, что «Росатом» и турецкий заказчик предпринимают максимум усилий для ускорения производственных процессов.

Вместе с тем глава госкорпорации подчеркнул, что на реализацию проекта оказывают влияние «сопротивление зарубежных финансовых организаций, саботаж крупных европейских поставщиков оборудования и прямое противодействие со стороны ряда западных государственных структур». По его словам, это отражается на стоимостных и временных характеристиках проекта.

Лихачев также сообщил, что турецкая сторона реализует законодательные меры поддержки атомной отрасли, включая налоговые льготы для предприятий, задействованных в проекте АЭС «Аккую». По его словам, партнеры продолжают совместную работу по привлечению инвесторов, развитию локализации и проработке схем продажи электроэнергии станции как внутри Турции, так и в третьи страны.

29 июня Лихачев сообщил, что «Росатом» планирует осенью текущего года начать загрузку ядерного топлива и осуществить пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции.

В середине февраля министр энергетики Турции Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркивал, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.

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