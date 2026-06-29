Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,505+0,14%NKNC49,95+3,85%ARSA5,97-1,97%IMOEX2 271,09-0,64%RTSI928,41-0,64%RGBI113,24+0,15%RGBITR753,31+0,25%
Главная / Политика /

Лихачев: реактор энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции будет запущен осенью

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» планирует осенью текущего года начать загрузку ядерного топлива и осуществить пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции, построенного при участии России. Об этом генеральный директор компании Алексей Лихачев сообщил «РИА Новости».

По его словам, в июле начнется «горячая обкатка» – ключевой этап пусконаладочных работ перед запуском. Если в ходе этих испытаний будет подтверждена надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих проектных режимах, то осенью приступят к загрузке топлива и «подъему» блока.

22 июня Лихачев сообщил, что в Турции завершены работы по строительству первого энергоблока АЭС «Аккую». Он говорил, что начались холодные гидравлические испытания реактора, в течение нескольких недель эта работа будет завершена. Затем пусковые операции начнутся через «считанные недели». Специалисты проведут ревизию и внесут корректировки в финальный этап.

В середине февраля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркивал, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте