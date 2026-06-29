Лихачев: реактор энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции будет запущен осенью

По его словам, в июле начнется «горячая обкатка» – ключевой этап пусконаладочных работ перед запуском. Если в ходе этих испытаний будет подтверждена надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих проектных режимах, то осенью приступят к загрузке топлива и «подъему» блока.