Лихачев: реактор энергоблока №1 АЭС «Аккую» в Турции будет запущен осенью
Госкорпорация «Росатом» планирует осенью текущего года начать загрузку ядерного топлива и осуществить пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции, построенного при участии России. Об этом генеральный директор компании Алексей Лихачев сообщил «РИА Новости».
По его словам, в июле начнется «горячая обкатка» – ключевой этап пусконаладочных работ перед запуском. Если в ходе этих испытаний будет подтверждена надежность оборудования и систем реакторной установки в рабочих проектных режимах, то осенью приступят к загрузке топлива и «подъему» блока.
22 июня Лихачев сообщил, что в Турции завершены работы по строительству первого энергоблока АЭС «Аккую». Он говорил, что начались холодные гидравлические испытания реактора, в течение нескольких недель эта работа будет завершена. Затем пусковые операции начнутся через «считанные недели». Специалисты проведут ревизию и внесут корректировки в финальный этап.
В середине февраля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркивал, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.