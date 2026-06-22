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Лихачев: завершено строительство первого блока АЭС «Аккую» в Турции

Ведомости

В Турции завершены работы по строительству первого энергоблока АЭС «Аккую». Об этом сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в ходе визита на станцию.

«Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Лихачева, после этих работ пусковые операции начнутся через «считанные недели». Затем специалисты проведут ревизию и внесут корректировки в финальный этап, подчеркнул глава госкорпорации.

15 февраля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркнул, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.

АЭС строится на юге Турции в провинции Мерсин у Средиземного моря. Она должна обеспечить электроэнергией более 10 регионов Турции. Это первая атомная электростанция в стране, ее строит АО «Аккую Нуклеар» (дочерняя компания ГК «Росатом»).

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