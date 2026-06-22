Лихачев: завершено строительство первого блока АЭС «Аккую» в Турции

15 февраля министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар подтвердил планы запустить первый энергоблок АЭС «Аккую» в 2026 г. Тогда он подчеркнул, что после строительства еще двух атомных электростанций в Синопе и Фракии Турция станет страной со значительными атомными мощностями.