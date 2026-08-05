Каждые два рубля инвестиций в Москву приносят рубль в регионы
Каждые два рубля инвестиций в экономику Москвы дают рубль в развитие предприятий в регионах России. Об этом мэр Сергей Собянин заявил в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое было показано в эфире «Вестей».
«Чем больше экономика города, тем больше она окажет влияния на экономику других регионов», – подчеркнул Собянин.
Мэр пояснил, что столица напрямую взаимодействует с субъектами РФ через кооперацию в промышленности, строительстве и других сферах. Например, предприятия вроде «Москвича» работают с десятками или сотнями компаний из регионов, поставляющих комплектующие, а «стройка» использует материалы, металл и мебель со всей страны, что создает рабочие места. Продукты питания и общепит также связаны с межрегиональным сотрудничеством.
В начале июля «Ведомости. Промышленность» писали, что Москва возглавила рейтинг эффективности реализации промышленной политики в России, представленный Минпромторгом на выставке «Иннопром-2026» в Екатеринбурге. Оценка регионов проводилась по 47 критериям, объединенным в шесть блоков показателей. Речь об экономическом развитии региона, мерах поддержки промышленности, развитии промышленной инфраструктуры, кадровом потенциале, популяризации и продвижении продукции, а также взаимодействии с промышленным комплексом региона.