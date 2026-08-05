Каждые два рубля инвестиций в Москву приносят рубль в регионы

Мэр пояснил, что столица напрямую взаимодействует с субъектами РФ через кооперацию в промышленности, строительстве и других сферах. Например, предприятия вроде «Москвича» работают с десятками или сотнями компаний из регионов, поставляющих комплектующие, а «стройка» использует материалы, металл и мебель со всей страны, что создает рабочие места. Продукты питания и общепит также связаны с межрегиональным сотрудничеством.‍