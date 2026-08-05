Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке
Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. На встрече также присутствовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, а также главы регионов и представители отраслевых компаний.
«Отдельно рассмотрели ситуацию на региональных рынках топлива ряда субъектов, в том числе Тверской, Тамбовской, Новосибирской и Нижегородской областей, а также республик Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия) и Тыва, Алтайского края», – говорится в сообщении на сайте правительства.
Представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Представитель ФАС сообщил о ценовой ситуации на рынке топлива. Как отметило ведомство, мониторинг цен на топливо в регионах продолжается. Особое внимание на совещании было уделено вопросу снабжения топливом сельского хозяйства. Представители ведомств обсудили ход поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза.
По итогам совещания Новак призвал участников совещания к постоянной координации друг с другом.
22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что меры по стабилизации топливного рынка сработали.