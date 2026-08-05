Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке

Представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Представитель ФАС сообщил о ценовой ситуации на рынке топлива. Как отметило ведомство, мониторинг цен на топливо в регионах продолжается. Особое внимание на совещании было уделено вопросу снабжения топливом сельского хозяйства. Представители ведомств обсудили ход поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза.