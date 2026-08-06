США нарастили поставки фармпродукции в Россию на 19%
США увеличили поставки фармпродукции в Россию на 19% в июне, что стало максимумом с октября 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику американской таможни.
Объем экспорта медикаментов достиг $15,5 млн (+19% в месячном выражении). Экспорт в годовом выражении сократился на 21%. Чаще поставляли вакцины ($9,2 млн), антибиотики ($5,9 млн), материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы ($505 000).
За первое полугодие 2026 г. экспорт фармацевтической продукции из США в Россию достиг $73,9 млн, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года.
В октябре 2025 г. директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика» Дмитрий Коваленко говорил «Ведомостям», что Россия, которая также является экспортером фармпродукции, фокусируется на капиталоемких и наукоемких препаратах – вакцины, инсулины и биотехнологические лекарства на основе моноклональных антител, которые сложно воспроизвести. Он заявлял, что к 2030 г. российский рынок лекарств вырастет примерно с 2,5 трлн руб. в 2024 г. до пяти трлн руб. и практически удвоится.