США нарастили поставки фармпродукции в Россию на 19%

В октябре 2025 г. директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика» Дмитрий Коваленко говорил «Ведомостям», что Россия, которая также является экспортером фармпродукции, фокусируется на капиталоемких и наукоемких препаратах – вакцины, инсулины и биотехнологические лекарства на основе моноклональных антител, которые сложно воспроизвести. Он заявлял, что к 2030 г. российский рынок лекарств вырастет примерно с 2,5 трлн руб. в 2024 г. до пяти трлн руб. и практически удвоится.