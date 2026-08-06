Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL1 368,4+0,1%CNY Бирж.12,062+0,6%IMOEX2 305,81+0,18%RTSI897,55+0,18%RGBI115,33+0,17%RGBITR776,31+0,19%
Главная / Бизнес /

США нарастили поставки фармпродукции в Россию на 19%

Ведомости

США увеличили поставки фармпродукции в Россию на 19% в июне, что стало максимумом с октября 2025 г. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на статистику американской таможни.

Объем экспорта медикаментов достиг $15,5 млн (+19% в месячном выражении). Экспорт в годовом выражении сократился на 21%. Чаще поставляли вакцины ($9,2 млн), антибиотики ($5,9 млн), материалы для пломбирования зубов и реконструкции костей и стерильные перевязочные материалы ($505 000).

За первое полугодие 2026 г. экспорт фармацевтической продукции из США в Россию достиг $73,9 млн, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года.

В октябре 2025 г. директор по связям с инвесторами «Озон Фармацевтика» Дмитрий Коваленко говорил «Ведомостям», что Россия, которая также является экспортером фармпродукции, фокусируется на капиталоемких и наукоемких препаратах – вакцины, инсулины и биотехнологические лекарства на основе моноклональных антител, которые сложно воспроизвести. Он заявлял, что к 2030 г. российский рынок лекарств вырастет примерно с 2,5 трлн руб. в 2024 г. до пяти трлн руб. и практически удвоится. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь