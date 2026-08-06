Хуснуллин предложил проработать проект железной дороги до Индийского океана

«Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся», – подчеркнул Хуснуллин.