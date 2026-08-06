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Хуснуллин предложил проработать проект железной дороги до Индийского океана

Ведомости

Россия должна проработать вариант железнодорожного выхода к Индийскому океану на случай возникновения угроз в Босфоре и Ормузском проливе. Об этом в беседе с ТАСС сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Железнодорожный выход к Индийскому океану тоже нужно рассматривать. При рисках на Босфоре и в Ормузе могут потребоваться альтернативные маршруты: через Туркменистан, Иран, Афганистан и Пакистан. Любые варианты выхода к Индии годятся», – подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер также отметил необходимость обеспечения строительной отрасли страны долгосрочными финансовыми ресурсами. Он резюмировал, что строительный сектор располагает возможностями для освоения порядка триллиона рублей ежегодно. Для роста объемов необходимо закрепить такое финансирование как минимум на пять лет, уточнил Хуснуллин.

Ранее, 5 августа, в МИД Турции призвали Россию и Украину незамедлительно предпринять конкретные шаги по обеспечению безопасности судоходства в акватории Черного моря. Поводом для этого послужила уже вторая за месяц атака на турецкое судно.

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