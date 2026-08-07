Производство шампанского в России за семь месяцев упало на 8,9%
Объем производства шампанского в РФ за январь – июль составил 7,929 млн дал., что на 8,9% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Такие данные привел Росалкогольтабакконтроль.
Согласно документу, выпуск ликеро-водочных изделий (ЛВИ), напротив, вырос на 7,7% до 10,437 млн дал. Самое существенное падение зафиксировано в сегменте слабоалкогольной продукции, чье производство сократилось на 46,5% до 485 000 дал.
Также снизился выпуск виноградного вина (на 11,3% до 18,554 млн), ликерного вина (на 36,1% до 479 200), плодовой продукции (на треть, до 569 600) и виноградосодержащих напитков без этилового спирта (почти на 45%). В то же время производство этилового спирта выросло в 1,6 раза до 19 600 дал.
Ранее стало известно о падении производства водки и коньяка в России. За январь – июль произведено 36,142 млн дал. водки и 3,726 млн дал. коньяка. Общий объем производства алкогольной продукции в России за отчетный период сократился на 2,4% и составил 624,904 млн дал.