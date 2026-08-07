Производство шампанского в России за семь месяцев упало на 8,9%

Также снизился выпуск виноградного вина (на 11,3% до 18,554 млн), ликерного вина (на 36,1% до 479 200), плодовой продукции (на треть, до 569 600) и виноградосодержащих напитков без этилового спирта (почти на 45%). В то же время производство этилового спирта выросло в 1,6 раза до 19 600 дал.