Сбор тепличных овощей в РФ вырос на 3,5% до 1 млн тонн

9 июля Росстат зафиксировал снижение цен на большинство сезонных овощей. Средняя цена картофеля в январе – мае 2026 г. упала почти на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 52,6 руб. за 1 кг. Аналогичная динамика наблюдается и по другим овощам. К примеру, белокочанная капуста за тот же период подешевела почти на 30% до 42,3 руб./кг, репчатый лук – более чем на 22% (до 46,9 руб.), столовая свекла – почти на 22% (до 45,5 руб.).