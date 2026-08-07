Сбор тепличных овощей в РФ вырос на 3,5% до 1 млн тонн
Сбор тепличных овощей с начала года достиг 1 млн т, что на 3,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил Минсельхоз России в Telegram-канале.
Ведомство уточнило, что было собрано 565 000 т огурцов и 424 000 т томатов. Параллельно набирает обороты уборка овощей и картофеля открытого грунта, получено около 626 000 т овощей (+21%) и 482 000 т картофеля (+10%).
9 июля Росстат зафиксировал снижение цен на большинство сезонных овощей. Средняя цена картофеля в январе – мае 2026 г. упала почти на 30% по сравнению с прошлым годом и составила 52,6 руб. за 1 кг. Аналогичная динамика наблюдается и по другим овощам. К примеру, белокочанная капуста за тот же период подешевела почти на 30% до 42,3 руб./кг, репчатый лук – более чем на 22% (до 46,9 руб.), столовая свекла – почти на 22% (до 45,5 руб.).
Все перечисленные овощи формируют так называемый борщевой набор, куда также входит морковь. На нее цена за указанный период практически не изменилась – 54,9 руб./кг. Тепличные огурцы и помидоры, наоборот, немного подорожали: +2,2% (до 237,4 руб.) и +2,8% (до 272,3 руб.) соответственно.