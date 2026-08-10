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Главная / Бизнес /

Wildberries опроверг слухи о продаже товаров на AliExpress и закрывающихся ПВЗ

Ведомости

Сгоревшие товары со складов Wildberries не продаются на AliExpress, а пункты выдачи заказов остаются открыты. Об этом заявили в представительстве Wildberries & Russ (RWB), комментируя фейки вокруг ударов по объектам маркетплейса.

Сообщения о том, что товары, которые сгорели после удара беспилотников, сейчас продаются на AliExpress – на «100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки». В маркетплейсе пояснили, что такие товары не могут быть доступны для заказа.

«При этом на AliExpress действительно появились товары с WB: компания начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса», – говорится в сообщении.

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