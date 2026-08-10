Wildberries опроверг слухи о продаже товаров на AliExpress и закрывающихся ПВЗ

Сообщения о том, что товары, которые сгорели после удара беспилотников, сейчас продаются на AliExpress – на «100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки». В маркетплейсе пояснили, что такие товары не могут быть доступны для заказа.