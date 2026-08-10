Wildberries опроверг слухи о продаже товаров на AliExpress и закрывающихся ПВЗ
Сгоревшие товары со складов Wildberries не продаются на AliExpress, а пункты выдачи заказов остаются открыты. Об этом заявили в представительстве Wildberries & Russ (RWB), комментируя фейки вокруг ударов по объектам маркетплейса.
Сообщения о том, что товары, которые сгорели после удара беспилотников, сейчас продаются на AliExpress – на «100% несоответствующая действительности информация и очередной элемент информационной атаки, направленной на нагнетание обстановки». В маркетплейсе пояснили, что такие товары не могут быть доступны для заказа.
«При этом на AliExpress действительно появились товары с WB: компания начала тестировать размещение карточек товаров на витрине этого маркетплейса», – говорится в сообщении.