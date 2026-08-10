В Бурятии разрабатывают проект по добыче апатитов
Проект по добыче апатитов планируется реализовать в Бурятии, сейчас он проходит экологическую экспертизу. Объем инвестиций достигает 63 млрд руб. Об этом сообщил глава Бурятии Алексей Цыденов на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
«Это перспективное месторождение <…> по апатитам. Здесь вопрос экологический еще есть, тут нужно обязательно пройти государственную экологическую экспертизу. При положительном экологическом заключении проект будет реализован», – презентовал проект главе государства Цыденов.
10 августа Путин во время рабочего визита в республику Бурятия ввел в эксплуатацию Ермаковский горно-обогатительный комбинат. Ожидаемая мощность рудопереработки на комбинате должна составить 30 000 т. Проект должен быть полностью завершен к 2028 г.
В рамках рабочей поездки президент также встретился с урбанистами региона. Путин подчеркнул, что необходимо больше внимания уделять развитию Дальнего Востока и развивать экономические центры региона.