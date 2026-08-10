В Бурятии разрабатывают проект по добыче апатитов

10 августа Путин во время рабочего визита в республику Бурятия ввел в эксплуатацию Ермаковский горно-обогатительный комбинат. Ожидаемая мощность рудопереработки на комбинате должна составить 30 000 т. Проект должен быть полностью завершен к 2028 г.