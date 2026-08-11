ФАС выявила признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае

В Хакасии антимонопольное управление усмотрело признаки сговора независимых операторов при установлении необоснованно завышенных цен на топливо в Черногорске, Саяногорске и Алтайском районе. В частности, с середины июля стоимость топлива изменилась на заправках Extra, «Регион 19» и «Роснефтепродукт» в Саяногорске, а с мая – на АЗС СТК в Черногорске. В Алтайском районе завышенные цены на бензин АИ-92 выявили у двух хозяйствующих субъектов. В случае подтверждения нарушений им грозит административная ответственность.