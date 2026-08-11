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ФАС выявила признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки картельного сговора на АЗС в Хакасии и Красноярском крае, а также нарушения на рынке топлива в других регионах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Хакасии антимонопольное управление усмотрело признаки сговора независимых операторов при установлении необоснованно завышенных цен на топливо в Черногорске, Саяногорске и Алтайском районе. В частности, с середины июля стоимость топлива изменилась на заправках Extra, «Регион 19» и «Роснефтепродукт» в Саяногорске, а с мая – на АЗС СТК в Черногорске. В Алтайском районе завышенные цены на бензин АИ-92 выявили у двух хозяйствующих субъектов. В случае подтверждения нарушений им грозит административная ответственность.

Красноярское УФАС выявило признаки картельного сговора между ООО «Старт» и индивидуальным предпринимателем, работающими под брендом «Газпромнефть». По данным ведомства, операторы синхронно устанавливали и поддерживали одинаковые розничные цены. Антимонопольная служба считает, что такое поведение могло быть направлено на поддержание экономически необоснованных цен для получения максимальной прибыли.

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Бизнес / ТЭК

Кроме того, Краснодарское УФАС возбудило дела в отношении четырех операторов АЗС, которые не исполнили предупреждения об изменении цен на топливо. Три дела после проверки крупных операторов АЗС возбудило управление ФАС по Запорожской области.

В Саратовской и Брянской областях владельцы АЗС после предупреждений антимонопольной службы снизили цены на бензин. В Брянской области УФАС продолжает проверку других участников регионального топливного рынка.

10 августа ФАС временно прекратила действие специальных правил определения цен при закупках моторного топлива для государственных и муниципальных нужд.

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