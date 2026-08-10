ФАС приостановила особый порядок расчета цен при закупках топлива

По данным Росстата, средняя потребительская цена бензина в России за период с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,12 руб. – с 77,69 до 76,57 руб. за литр. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 сократилась с 73,85 до 72,77 руб. за литр, АИ-95 – с 79,94 до 78,72 руб. При этом бензин марки АИ-98 подорожал со 100,83 до 101,21 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 93,38 до 91,29 руб. за литр. За неделю изменение цен на бензин было зафиксировано в 27 регионах России. Наиболее заметный рост отмечен в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасии (+4,6%). Снижение цен зарегистрировано в 46 субъектах, сильнее всего – в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%).