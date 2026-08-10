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ФАС приостановила особый порядок расчета цен при закупках топлива

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России временно прекратила действие специальных правил определения цен при закупках моторного топлива для государственных и муниципальных нужд. Приказ опубликован на официальном портале правовых актов и будет действовать до 31 декабря 2026 г.

Приостановленный приказ ФАС от 22 ноября 2024 г. № 894/24 предусматривал иной механизм расчета стоимости топлива для нужд государства и муниципалитетов. В качестве базовых ориентиров должны были использоваться биржевые и внебиржевые сделки, рассчитываемые на основе данных Петербургской биржи, а не коммерческие предложения поставщиков. Если необходимые индексы отсутствовали, предполагалось применять статистические данные Росстата.

По данным Росстата, средняя потребительская цена бензина в России за период с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,12 руб. – с 77,69 до 76,57 руб. за литр. Средняя стоимость бензина марки АИ-92 сократилась с 73,85 до 72,77 руб. за литр, АИ-95 – с 79,94 до 78,72 руб. При этом бензин марки АИ-98 подорожал со 100,83 до 101,21 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 93,38 до 91,29 руб. за литр. За неделю изменение цен на бензин было зафиксировано в 27 регионах России. Наиболее заметный рост отмечен в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасии (+4,6%). Снижение цен зарегистрировано в 46 субъектах, сильнее всего – в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%).

Почему нефтегазовые доходы бюджета в июле достигли максимума с начала года

Экономика

5 августа заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива. На встрече также присутствовали представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, а также главы регионов и представители отраслевых компаний. Представитель Минэнерго доложил о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Представитель ФАС сообщил о ценовой ситуации на рынке топлива. Как отметило ведомство, мониторинг цен на топливо в регионах продолжается. Особое внимание на совещании было уделено вопросу снабжения топливом сельского хозяйства. Представители ведомств обсудили ход поставок нефтепродуктов в рамках северного завоза.  

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