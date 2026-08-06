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Главная / Экономика /

Почему нефтегазовые доходы бюджета в июле достигли максимума с начала года

Среди причин – выплаты по НДД и высокие цены на нефть
Дарья Мосолкина
Василий Милькин
Итоговые поступления нефтегазовых доходов будут зависеть от траектории рубля, цен на нефть и геополитических факторов
Итоговые поступления нефтегазовых доходов будут зависеть от траектории рубля, цен на нефть и геополитических факторов / Алексей Орлов / Ведомости

Российский бюджет в августе получил 934 млрд руб. нефтегазовых доходов (НГД), сообщил Минфин 5 августа. Показатель стал максимальным с начала года. Июльские НГД также оказались на 36,6% выше результата июня (683,6 млрд руб.) и на 18,6% выше поступлений за аналогичный период прошлого года (787,3 млрд руб.), следует из данных министерства. Фактический результат прошлого месяца превысил ожидания Минфина на 291,9 млрд руб.

Наибольшую часть поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 692,2 млрд руб. Показатель оказался несколько выше результата прошлого года (в июле 2025 г. он составлял 634,1 млрд руб.), но при этом на 28,5% ниже результата июня – 968,6 млрд руб. Также значительную часть НГД в прошлом месяце образовали поступления по налогу на дополнительный доход (НДД, платится четыре раза в год). В июле бюджет получил 396 млрд руб. НДД против 302 млрд руб. годом ранее.

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