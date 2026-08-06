Почему нефтегазовые доходы бюджета в июле достигли максимума с начала года

Наибольшую часть поступлений обеспечил налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) – 692,2 млрд руб. Показатель оказался несколько выше результата прошлого года (в июле 2025 г. он составлял 634,1 млрд руб.), но при этом на 28,5% ниже результата июня – 968,6 млрд руб. Также значительную часть НГД в прошлом месяце образовали поступления по налогу на дополнительный доход (НДД, платится четыре раза в год). В июле бюджет получил 396 млрд руб. НДД против 302 млрд руб. годом ранее.