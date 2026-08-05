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Главная / Бизнес /

В России за неделю подешевел бензин

Сильнее всего цены на топливо снизились в Крыму и Севастополе
Ведомости

Средняя потребительская цена бензина в России за период с 28 июля по 3 августа снизилась на 1,12 руб. – с 77,69 до 76,57 руб. за литр. Это следует из данных Росстата.

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 сократилась с 73,85 до 72,77 руб. за литр, АИ-95 – с 79,94 до 78,72 руб. При этом бензин марки АИ-98 подорожал со 100,83 до 101,21 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 93,38 до 91,29 руб. за литр.

По данным ведомства, за неделю изменение цен на бензин было зафиксировано в 27 регионах России. Наиболее заметный рост отмечен в Томской области (+5,2%) и Республике Хакасии (+4,6%). Снижение цен зарегистрировано в 46 субъектах, сильнее всего – в Севастополе (-15,1%), Республике Крым (-14,8%) и Вологодской области (-12,2%).

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Бизнес

В Москве и Санкт-Петербурге за отчетный период цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%.

По состоянию на 3 августа самая высокая средняя цена бензина среди федеральных округов зафиксирована в Северо-Кавказском федеральном округе – 92,21 руб. за литр, самая низкая – в Северо-Западном федеральном округе (71,52 руб. за литр). Среди регионов наиболее дорогой бензин отмечен в Республике Крым (189,21 руб. за литр) и Севастополе (175,56 руб.), самый дешевый – в Омской области (64,67 руб.) и Республике Башкортостан (66,20 руб.).

3 августа глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что стоимость бензина марки АИ-92 на автозаправочных станциях (АЗС) крупнейших сетей Крыма с 4 августа не будет превышать 100 руб. за литр. По его словам, соответствующее решение принято совместно с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Региональные меры поддержки будут предоставлены основным сетевым операторам топливного рынка полуострова – компаниям ТЭС и «Атан».

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