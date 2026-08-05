В России за неделю подешевел бензин

Средняя стоимость бензина марки АИ-92 сократилась с 73,85 до 72,77 руб. за литр, АИ-95 – с 79,94 до 78,72 руб. При этом бензин марки АИ-98 подорожал со 100,83 до 101,21 руб. за литр. Средняя цена дизельного топлива снизилась с 93,38 до 91,29 руб. за литр.