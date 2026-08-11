Подмосковье в 2025 году экспортировало продукцию на $20,3 млрд
Экспорт продукции из Московской области по итогам 2025 г. достиг рекордного уровня в $20,3 млрд. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что продукция предприятий Подмосковья поставляется в 128 государств. Он также отметил, что через сухие порты в Дмитрове, Ногинске, Наро-Фоминске и Солнечногорске проходит около четверти всех контейнерных грузов России.
Воробьев связал развитие экспорта с работой индустриальных парков и механизмами поддержки инвесторов. По его словам, государственные индустриальные парки помогают привлекать новые проекты, а формат «Лайт индастриал» позволяет запустить производство всего за три месяца.
30 июля Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации в Подмосковье по итогам первого полугодия. Он отметил, что регион традиционно лидирует по экономическим показателям, а основу экономики составляет малый и средний бизнес. Власти делают ставку на индустриальные парки и роботизацию – в Подмосковье работают семь компаний, которые будут выпускать роботов и для логистических складов, и для производств.