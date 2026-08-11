Подмосковье в 2025 году экспортировало продукцию на $20,3 млрд

30 июля Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации в Подмосковье по итогам первого полугодия. Он отметил, что регион традиционно лидирует по экономическим показателям, а основу экономики составляет малый и средний бизнес. Власти делают ставку на индустриальные парки и роботизацию – в Подмосковье работают семь компаний, которые будут выпускать роботов и для логистических складов, и для производств.