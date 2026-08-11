Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI888,69+1,61%RGBI115,58+0,31%CNY Бирж.12,244+0,51%IMOEX2 323,82+1,33%RGBITR779,18+0,33%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Подмосковье в 2025 году экспортировало продукцию на $20,3 млрд

Ведомости

Экспорт продукции из Московской области по итогам 2025 г. достиг рекордного уровня в $20,3 млрд. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что продукция предприятий Подмосковья поставляется в 128 государств. Он также отметил, что через сухие порты в Дмитрове, Ногинске, Наро-Фоминске и Солнечногорске проходит около четверти всех контейнерных грузов России.

Воробьев связал развитие экспорта с работой индустриальных парков и механизмами поддержки инвесторов. По его словам, государственные индустриальные парки помогают привлекать новые проекты, а формат «Лайт индастриал» позволяет запустить производство всего за три месяца.

30 июля Воробьев на встрече с президентом России Владимиром Путиным доложил о социально-экономической ситуации в Подмосковье по итогам первого полугодия. Он отметил, что регион традиционно лидирует по экономическим показателям, а основу экономики составляет малый и средний бизнес. Власти делают ставку на индустриальные парки и роботизацию – в Подмосковье работают семь компаний, которые будут выпускать роботов и для логистических складов, и для производств.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь