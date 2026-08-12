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Главная / Бизнес /

Два зерновых терминала в Новороссийске повреждены из-за атак беспилотников

Елена Орехова

В ходе ночной атаки украинских беспилотников были нанесены повреждения Новороссийскому зерновому терминалу, который приостановил работу, а также повреждена инфраструктура зернового терминала Новороссийского комбината хлебопродуктов, сообщили «Ведомостям» источник в порту и представители пресс-служб «Деметра холдинга» и Объединенной зерновой компании.

Краснодарский край всю ночь отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Власти сообщали, что обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия, есть погибшие, в том числе дети, и пострадавшие.

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Политика / Армия и спецслужбы

Источник в порту Новороссийска сообщил, что в ходе удара там была повреждена инфраструктура перевалки сельскохозяйственных грузов. В том числе были нанесены повреждения Новороссийскому зерновому терминалу (НЗТ). Он приостановил деятельность, проводится оценка ущерба. Представитель «Деметра холдинга» подтвердил нанесение повреждений НЗТ, добавив, что пострадавших нет. Мощность перевалки НЗТ составляет 8,5 млн т зерновых грузов в год.

Помимо этого, в результате ночной атаки на Новороссийск повреждена инфраструктура зернового терминала НКХП. Никто из сотрудников предприятия не пострадал, сообщил представитель пресс-службы ОЗК. Более подробная информация о работе терминала и сроках устранения последствий будет предоставлена позже.

В порту Новороссийска расположены три зерновых терминала: Новороссийский зерновой терминал (ООО «НЗТ», входит в «Деметра холдинг»), Новороссийский комбинат хлебопродуктов (ПАО «НКХП», 51% акций принадлежит Объединенной зерновой компании) и Зерновой терминал КСК (входит в группу компаний «Дело»). В пресс-службе КСК от комментариев отказались.

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