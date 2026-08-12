Два зерновых терминала в Новороссийске повреждены из-за атак беспилотников

Краснодарский край всю ночь отражал массированную атаку нескольких сотен беспилотников. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Власти сообщали, что обломки БПЛА упали на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, а также на четыре предприятия, есть погибшие, в том числе дети, и пострадавшие.