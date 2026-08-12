Что известно о массированной ночной атаке БПЛА на Кубань

Что известно о массированной ночной атаке БПЛА на КубаньПогибли мужчина и ребенок, 12 человек были ранены
Силы ПВО всю ночь отражали беспилотную атаку на Краснодарский край. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на регион летели нескольких сотен БПЛА. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки устройств рухнули на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали, что известно об атаке к этому часу.
В результате налета БПЛА на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок и пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего. Раненых доставили в больницу. Кондратьев поручил мэру города Андрею Кравченко помочь родным погибшего. Кравченко уточнил в своем Telegram-канале, что в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу. Пострадали женщина и шестилетний ребенок, они находятся в тяжелом состоянии. В пунктах временного размещения, развернутых в Приморском и Восточном районах Новороссийска, находятся около 90 человек.
В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА рухнули во двор частного дома. Мужчина получил ранения, от которых впоследствии скончался. В Анапе обломки беспилотника повредили жилой дом, пострадали два человека. Им оказали медпомощь без госпитализации. Еще два человека были ранены в Геленджике, где оказались повреждены три частных дома. Пострадавших доставили в медучреждение.
На местах падения беспилотников работают оперативные и специальные службы, отметил Кондратьев.
Мэр Новороссийска Кравченко сообщил, что из-за атаки БПЛА на улице Магистральной обрушился надземный путепровод. Движение транспорта перекрыли, объехать этот участок можно по улице Портовой либо через село Кирилловка, уточнил глава города. Власти принимают меры для оперативного устранения последствий. Кравченко также проинформировал, что остановлено движение общественного транспорта в сторону Восточного внутригородского района: на дороге найдены обломки БПЛА.
Прокуратура Новороссийска контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой БПЛА. Для оказания помощи гражданам обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Кроме того, обеспечена координация со всеми ведомствами для помощи жителям Анапы, Геленджика и Темрюкского района.
За ночь силы ПВО сбили над регионами России 502 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ночью в результате атаки беспилотников на поселок Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель.