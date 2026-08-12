Что известно о массированной ночной атаке БПЛА на Кубань

Силы ПВО всю ночь отражали беспилотную атаку на Краснодарский край. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на регион летели нескольких сотен БПЛА. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки устройств рухнули на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали, что известно об атаке к этому часу.