Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,279+0,29%BLNG8,39-0,59%CHKZ16 900-5,59%IMOEX2 309,75-0,61%RTSI883,31-0,61%RGBI115,61+0,22%RGBITR779,63+0,24%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Что известно о массированной ночной атаке БПЛА на Кубань

Погибли мужчина и ребенок, 12 человек были ранены
Инна Шульгина
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Силы ПВО всю ночь отражали беспилотную атаку на Краснодарский край. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, на регион летели нескольких сотен БПЛА. Под удар попали Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. Обломки устройств рухнули на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. Есть погибшие и пострадавшие. «Ведомости» собрали, что известно об атаке к этому часу.

В результате налета БПЛА на Новороссийск погиб восьмилетний ребенок и пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего. Раненых доставили в больницу. Кондратьев поручил мэру города Андрею Кравченко помочь родным погибшего. Кравченко уточнил в своем Telegram-канале, что в одном из жилых домов Восточного района обломки БПЛА проломили крышу. Пострадали женщина и шестилетний ребенок, они находятся в тяжелом состоянии. В пунктах временного размещения, развернутых в Приморском и Восточном районах Новороссийска, находятся около 90 человек.

В поселке Волна Темрюкского района фрагменты БПЛА рухнули во двор частного дома. Мужчина получил ранения, от которых впоследствии скончался. В Анапе обломки беспилотника повредили жилой дом, пострадали два человека. Им оказали медпомощь без госпитализации. Еще два человека были ранены в Геленджике, где оказались повреждены три частных дома. Пострадавших доставили в медучреждение.

Над Россией за ночь уничтожили более 500 украинских дронов

Политика / Международные отношения

На местах падения беспилотников работают оперативные и специальные службы, отметил Кондратьев.

Мэр Новороссийска Кравченко сообщил, что из-за атаки БПЛА на улице Магистральной обрушился надземный путепровод. Движение транспорта перекрыли, объехать этот участок можно по улице Портовой либо через село Кирилловка, уточнил глава города. Власти принимают меры для оперативного устранения последствий. Кравченко также проинформировал, что остановлено движение общественного транспорта в сторону Восточного внутригородского района: на дороге найдены обломки БПЛА.

Прокуратура Новороссийска контролирует соблюдение прав жителей в связи с атакой БПЛА. Для оказания помощи гражданам обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами. Кроме того, обеспечена координация со всеми ведомствами для помощи жителям Анапы, Геленджика и Темрюкского района.

За ночь силы ПВО сбили над регионами России 502 украинских дрона, сообщило Минобороны РФ. Беспилотники уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ночью в результате атаки беспилотников на поселок Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь