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Главная / Бизнес /

Британия продлила лицензию на операции с зарубежными «дочками» «Лукойла»

Сергей Пахомов

Великобритания продлила на полгода разрешение на операции с зарубежными «дочками» «Лукойла», предыдущая лицензия истекала 25 августа. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.

В сообщении указано, что лицензия, которая начала действовать 27 ноября 2025 г., будет действительна до 26 февраля 2027 г.

Великобритания ввела санкции против «Лукойла» 15 октября 2025 г. в рамках расширения антироссийских ограничений. Позже британские власти выдали временные разрешения на отдельные операции с зарубежными активами компании.

Ранее, 24 июля, американский минфин продлил разрешение на продажу иностранных активов «Лукойла» до 22 августа. В документе сказано, что лицензия разрешает переговоры и заключение сделок с «Лукойлом» и его структурами.

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