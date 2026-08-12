Британия продлила лицензию на операции с зарубежными «дочками» «Лукойла»
В сообщении указано, что лицензия, которая начала действовать 27 ноября 2025 г., будет действительна до 26 февраля 2027 г.
Великобритания ввела санкции против «Лукойла» 15 октября 2025 г. в рамках расширения антироссийских ограничений. Позже британские власти выдали временные разрешения на отдельные операции с зарубежными активами компании.
Ранее, 24 июля, американский минфин продлил разрешение на продажу иностранных активов «Лукойла» до 22 августа. В документе сказано, что лицензия разрешает переговоры и заключение сделок с «Лукойлом» и его структурами.