Выручка VK выросла на 12% в первом полугодии
Все операционные сегменты VK показали рост по выручке и положительную рентабельность по EBITDA. Такие данные сообщили в компании.
VK сохраняет прогноз на 2026 г. и ожидает, что по итогам года EBITDA составит более 24 млрд руб., уточнили в корпорации.
Во II квартале EBITDA VK выросла на 41% до 7,6 млрд руб., рентабельность – до 17% (+3 п. п.). Выручка увеличилась на 17% до 43,5 млрд руб., чистая прибыль составила 328 млн руб. Доходы от онлайн-рекламы достигли 26,7 млрд руб. (+14% г/г, +22% к I кварталу).
В первом полугодии EBITDA выросла на 34% до 14 млрд руб., рентабельность – на 17% (+3 п. п.). Выручка показала рост на 12% год к году и составила 81 млрд руб.
Компания пояснила, что выручка в первом полугодии выросла за счет онлайн-рекламы крупного бизнеса (+12% до 29,1 млрд руб.), in-stream видеорекламы (+44% до 4,9 млрд), VK Tech (+35% до 9 млрд) и детских образовательных сервисов (+26% до 4,9 млрд).
VK привела и другие данные роста. Согласно ним, средняя дневная аудитория (DAU) во II квартале выросла на 13,2 млн до 90,7 млн пользователей, а time spent достиг рекордных 7,8 млрд минут в день (+57% год к году). В среднем пользователь ежедневно использует два продукта VK и проводит в сервисах более 85 минут.