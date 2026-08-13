Выручка VK выросла на 12% в первом полугодии

VK привела и другие данные роста. Согласно ним, средняя дневная аудитория (DAU) во II квартале выросла на 13,2 млн до 90,7 млн пользователей, а time spent достиг рекордных 7,8 млрд минут в день (+57% год к году). В среднем пользователь ежедневно использует два продукта VK и проводит в сервисах более 85 минут.