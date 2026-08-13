Запасы газа в Европе снизились на 13,4 млрд куб. год к году
С начала месяца разрыв с прошлогодним уровнем вырос на 1,4 млрд куб м, а с начала лета – на 5,2 млрд куб. м.
В «Газпроме» отметили, что восполнение запасов в подземных хранилищах газа Европы идет крайне низкими темпами. При этом из единственного в Прибалтике Инчукалнского хранилища с 3 августа ведет отбор газа. Оно заполнено на 45,5%.
В июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали из подземных хранилищ почти 1 млрд куб. м газа. Июльский объем закачки газа в европейские ПХГ составил 8,8 млрд куб. м, что на 16% ниже аналогичного показателя 2025 г. Хотя летний период традиционно используется для накопления запасов к зиме.
По данным на 4 августа, суточная закачка газа в подземные хранилища Европы достигла рекордно низкого для этого дня уровня с 2012 г. ПХГ Германии заполнены менее чем на 50%, ПХГ Нидерландов – менее чем на 40%.