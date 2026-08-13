Запасы газа в Европе снизились на 13,4 млрд куб. год к году

В июле страны Евросоюза из-за аномальной жары выкачали из подземных хранилищ почти 1 млрд куб. м газа. Июльский объем закачки газа в европейские ПХГ составил 8,8 млрд куб. м, что на 16% ниже аналогичного показателя 2025 г. Хотя летний период традиционно используется для накопления запасов к зиме.