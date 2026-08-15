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Ozon подтвердил удаление своих приложений из Google Play

Сергей Пахомов

Представитель Ozon подтвердил, что приложения маркетплейса, Ozon Fresh и Ozon Travel недоступны в магазине Google Play. Об этом он сообщил в комментарии «Ведомостям».

Владельцам Android-устройств в компании порекомендовали скачать недоступные сервисы в RuStore, AppGallery или Galaxy Store. Компания также отметила, что Ozon не нарушал правил площадки и напомним, что удаленные из магазина приложения не находятся под санкционными ограничениями.

Ранее приложения маркетплейса Ozon, а также Ozon Fresh и Ozon Seller пропали из Google Play. При этом в Apple Store сервисы доступны для установки.

12 августа из Google Play удалили Ozon банк. На сайте Ozon банка пользователей просят не удалять уже установленное приложение, а владельцам Apple рекомендуют отключить автоматическое удаление неиспользуемых программ.

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