Ozon подтвердил удаление своих приложений из Google Play
Представитель Ozon подтвердил, что приложения маркетплейса, Ozon Fresh и Ozon Travel недоступны в магазине Google Play. Об этом он сообщил в комментарии «Ведомостям».
Владельцам Android-устройств в компании порекомендовали скачать недоступные сервисы в RuStore, AppGallery или Galaxy Store. Компания также отметила, что Ozon не нарушал правил площадки и напомним, что удаленные из магазина приложения не находятся под санкционными ограничениями.
Ранее приложения маркетплейса Ozon, а также Ozon Fresh и Ozon Seller пропали из Google Play. При этом в Apple Store сервисы доступны для установки.
12 августа из Google Play удалили Ozon банк. На сайте Ozon банка пользователей просят не удалять уже установленное приложение, а владельцам Apple рекомендуют отключить автоматическое удаление неиспользуемых программ.