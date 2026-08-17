В Подмосковье возраст для аренды самокатов начали проверять через «Госуслуги»
Сервис «Яндекс Go» начал тестировать в Подмосковье подтверждение возраста пользователей через «Госуслуги» для аренды электросамокатов. Верификация уже доступна всем желающим и занимает одну-две минуты, сообщили в компании.
Для прохождения проверки пользователю необходимо открыть раздел «Самокаты» в приложении «Яндекс Go» и выбрать функцию подтверждения аккаунта через «Госуслуги».
В настоящее время сервис использует несколько способов проверки возраста, отмечает пресс-служба. В Москве для аренды самокатов требуется подтверждение через Mos ID. Кроме того, по всей России действует фотоконтроль: система по фотографии определяет, достиг ли пользователь 18 лет, и ограничивает доступ несовершеннолетних к аренде.
В 2026 г. «Яндекс Go» направил на фотопроверку возраста более 253 000 пользователей по всей стране. В результате сервис ограничил доступ к аренде самокатов для 63 000 несовершеннолетних – почти втрое больше, чем в 2025 г.
В апреле РБК писали, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей. Представитель министерства рассказал, что это повысит безопасность дорожного движения и снизит количество злоупотреблений при аренде самокатов. По его словам, такая работа действительно идет, в дискуссии участвуют представители регионов, где могут провести пилотный запуск технологии.