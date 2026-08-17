В Подмосковье возраст для аренды самокатов начали проверять через «Госуслуги»

В апреле РБК писали, что Минцифры и операторы сервисов кикшеринга прорабатывают внедрение «Госуслуг» для верификации пользователей. Представитель министерства рассказал, что это повысит безопасность дорожного движения и снизит количество злоупотреблений при аренде самокатов. По его словам, такая работа действительно идет, в дискуссии участвуют представители регионов, где могут провести пилотный запуск технологии.