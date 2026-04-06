В сервисах аренды самокатов может появиться верификация через «Госуслуги»
Представитель министерства рассказал, что это повысит безопасность дорожного движения и снизит количество злоупотреблений при аренде самокатов. По его словам, такая работа действительно идет, в дискуссии участвуют представители регионов, где могут провести пилотный запуск технологии.
При этом, по словам источника в министерстве, для операторов кикшеринга подключение к «Госуслугам» будет добровольным. Он напомнил, что верификацией через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) пользуются в «Яндексе», Авито, Ozon, VK, Wildberries. Представитель «Юрента» сообщил, что сейчас Минцифры предоставляет методологическую и консультативную поддержку для внедрения «Госуслуг» в сервисы.
Верификация пользователей сервисов для аренды самокатов происходит только в Москве. Она работает через портал mos.ru, который тесно интегрирован с ЕСИА.