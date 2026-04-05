Как ездить на электросамокате: правила, нововведения и штрафы

В остальных местах максимальная разрешенная скорость СИМ составляет 25 км/ч. При этом в жилых и велосипедных зонах, а также во дворах она должна быть снижена до 20 км/ч. В специально созданных «медленных зонах» (в парках, у станций метро и в оживленных районах) скорость ограничивается до 5-15 км/ч. В 2026 г. на карте Москвы расширили количество «медленных зон» – теперь их 420. Штраф за превышение скорости, совместную езду и выезд из зоны движения СИМ составляет 800 руб. (ч. 2 ст. 12.29 КоАП).