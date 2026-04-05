Как ездить на электросамокате: правила, нововведения и штрафы

Как ездить на электросамокате: правила, нововведения и штрафыВ России стартовал сезон кикшеринга
1 апреля в Москве и других городах России возобновил работу кикшеринг – система краткосрочной аренды электросамокатов. Вместе с началом прокатного сезона заработали и обновленные правила пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). О том, как грамотно управлять СИМ и какие штрафы грозят нарушителям, – в материале «Ведомостей».
В 2025 г. парк прокатных электросамокатов в крупных городах России оценивался аналитиками в 200 000 единиц. По данным столичного дептранса, жителям Москвы в 2026 г. будет доступно для аренды 60 000 устройств. «Мы видим, что с каждым годом популярность электросамокатов растет. За сезон 2025 г. жители и гости города совершили 71 млн поездок, 85% из которых были с транспортной целью. Такой масштаб требует комплексного подхода», – отмечал перед началом сезона руководитель департамента Максим Ликсутов.
С 2022 г. СИМ имеют статус транспортного средства. К ним относятся не только электросамокаты, но и электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие устройства с двигателем. 1 марта 2023 г. для СИМ начали действовать правила дорожного движения (ПДД), которые включают ограничение скорости, запрет на движение по автомагистралям, а также требования по оборудованию элементами безопасности (тормозами, звуковым сигналом, световозвращателями и фарами). Помимо норм Кодекса об административных правонарушениях прокатные сервисы («МТС Юрент», Whoosh, «Яндекс GO» и др.) могут устанавливать собственные санкции за несоблюдение ПДД.
В сезоне 2026 г. пользователи кикшеринга получили возможность открывать и закрывать аренду СИМ через SMS-сообщение: функция позволяет начать поездку при отсутствии мобильного интернета. Такую опцию, например, добавил оператор проката «МТС Юрент». Чтобы ею воспользоваться, необходимо зайти в приложение, выбрать функцию «Арендовать по SMS», отсканировать QR-код на руле электросамоката и отправить сообщение во всплывающем окне.
Контроль за соблюдением возрастных ограничений стал цифровым: в Москве интеграция операторов проката с MosID исключает возможность аренды электросамокатов лицами младше 18 лет. По данным столичного дептранса и ресурса «Трушеринг», в 2025 г. было заблокировано 76 000 аккаунтов несовершеннолетних пользователей. Штраф за передачу СИМ несовершеннолетнему в Москве доходит до 100 000 руб. (в зависимости от сервиса).
Езда на электросамокате индивидуальна и разрешена по правому краю дороги только при условии, что скорость потока не превышает 60 км/ч, а на пути нет запрещающих знаков. Выезд на трассы со скоростью более 60 км/ч запрещен – за это предусмотрен штраф в 1000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ). Также электросамокат может двигаться по велодорожкам и тротуарам. При этом приоритет имеют пешеходы: если СИМ им мешает, водитель обязан спешиться.
В остальных местах максимальная разрешенная скорость СИМ составляет 25 км/ч. При этом в жилых и велосипедных зонах, а также во дворах она должна быть снижена до 20 км/ч. В специально созданных «медленных зонах» (в парках, у станций метро и в оживленных районах) скорость ограничивается до 5-15 км/ч. В 2026 г. на карте Москвы расширили количество «медленных зон» – теперь их 420. Штраф за превышение скорости, совместную езду и выезд из зоны движения СИМ составляет 800 руб. (ч. 2 ст. 12.29 КоАП).
При использовании электросамокатов категорически запрещено ездить в наушниках, а также управлять транспортом одной рукой или в состоянии алкогольного опьянения. Эти действия повышают риск ДТП и получения травм как самокатчиками, так и пешеходами. В 2025 г. в России произошло около 3000 аварий с участием прокатных и личных электросамокатов.
Штраф за езду на электросамокате в алкогольном опьянении составляет от 1000 до 1500 руб. (ч. 3 ст. 12.29 КоАП). Но если электросамокат будет признан транспортным средством (ТС), а его водитель – лицом, управляющим ТС, то штраф может вырасти до 30 000 руб., а водитель СИМ – лишен права управления ТС на определенный срок (ст. 12.8 КоАП РФ).
За соблюдением ПДД водителями СИМ следит Госавтоинспекция. В случае, если вы заметили, что кто-то нарушает правила, это следует зафиксировать: сфотографируйте электросамокат так, чтобы был виден номерной знак, откройте чат поддержки в приложении или на сайте оператора, чье СИМ было задействовано в нарушении, и подробно опишите ситуацию (время, адрес, вид нарушения).
В случае, если вы сбили пешехода, необходимо остановиться, оказать первую помощь и обязательно вызвать скорую с полицией по номеру 112. Также нужно зафиксировать место, обстоятельства ДТП и передать свои контакты пострадавшему.
За причинение вреда здоровью третьих лиц сервисы проката могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 150 000 руб.