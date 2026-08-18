Продажи билетов в Петербург выросли в десятки раз перед концертами Канье Уэста
Количество проданных за 17 августа билетов на поезд до Санкт-Петербурга на 9–11 октября, когда должны состояться концерты американского рэпера Канье Уэста, выросло в 41 раз. Такие данные приводит сервис путешествий «Туту».
Авиабилеты стали приобретать в 16 раз чаще, как и бронировать номера в отелях.
Средняя цена на железнодорожный билет до Петербурга в одну сторону составила 6241 руб. Из Москвы его средняя стоимость выйдет чуть меньше – 5547 руб. Авиабилет на те же даты стоит 15 947 руб., а из Москвы – 4253 руб. Средняя цена проживания за ночь в городе – 3709 руб.
Визит Уэста в Россию состоится на фоне его «отмены» в западных странах за антисемитские высказывания, создание трека с нацистским приветствием и дизайн футболки со свастикой в 2025 г. Рэпер извинился перед еврейским сообществом и оправдал свои действия «травмой лобной доли».