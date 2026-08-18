Продажи билетов в Петербург выросли в десятки раз перед концертами Канье Уэста

Средняя цена на железнодорожный билет до Петербурга в одну сторону составила 6241 руб. Из Москвы его средняя стоимость выйдет чуть меньше – 5547 руб. Авиабилет на те же даты стоит 15 947 руб., а из Москвы – 4253 руб. Средняя цена проживания за ночь в городе – 3709 руб.