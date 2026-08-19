Цены на пшеницу на Балтике выросли на $15 за тонну

Цены на пшеницу на Балтике выросли на $15 за тоннуЭкспортная стоимость в Новороссийске снизилась на $6 за тонну
Экспортная стоимость пшеницы в Новороссийске за неделю снизилась на $6 за т до $215 за т, в FOB Балтика – выросла на $15 за т до $255 за т. Об этом «Ведомостям» заявили в аналитическом центре «Русагротранса».
По оценкам аналитиков, главным фактором роста рынка пшеницы на прошедшей неделе стало обострение ситуации в акватории Черного моря, где происходят массированные атаки беспилотников. Оценка экспорта пшеницы в августе из-за ограничений по отгрузке из портов Черного моря снижена до 1,8 млн т. Это в 2,5 раза ниже, чем год назад, и является самым низким уровнем с августа 2010 г.
Американская пшеница SRW подорожала до $283/т (+$15/т), румынская на 12,5% – до $268/т (+$10), французская пшеница подешевела до $259/т (-$1/т).
В аналитическом департаменте мониторинга Российского зернового союза сообщили в начале августа, что объем экспорта российской пшеницы упал на 17,7% в июле – до 1,8 млн т против почти 2,2 млн т годом ранее. За месяц Россия экспортировала 2,026 млн т основных зерновых культур, что на 37,6% меньше показателя июля 2025 г.
«Ведомости» писали, что на фоне ответных атак по портам Большой Одессы экспорт с Украины пшеницы с 1 июля уменьшился на 18%, ячменя – на 28%, а муки – на 54%. С начала августа отгрузки резко замедлились. Российские удары привели к остановке этих портов в конце июля.