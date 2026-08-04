Объем экспорта российской пшеницы упал на 17,7% в июле

Экспорт пшеницы в Кению увеличился почти в 1,8 раза до 194 500 т, в Судан – на 31% до 177 000 т. Поставки также выросли в Танзанию, Нигерию, Ливию и ОАЭ. По данным союза, зерно в июле отгружалось через 21 порт против 38 годом ранее. Основным портом оставался Новороссийск, однако объемы через него снизились на 23,7% до более чем 1 млн т.