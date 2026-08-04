Объем экспорта российской пшеницы упал на 17,7% в июле
Россия в июле 2026 г. снизила объем экспорта пшеницы на 17,7% в годовом выражении – до 1,8 млн т против почти 2,2 млн т годом ранее. Об этом «Интерфаксу» сообщила директор аналитического департамента мониторинга Российского зернового союза Елена Тюрина.
Всего за месяц Россия экспортировала 2,026 млн т основных зерновых культур, что на 37,6% меньше показателя июля 2025 г. (3,248 млн т). Ежедневные отгрузки сократились до 65 400 т с 104 800 т годом ранее.
Тюрина отметила, что основным фактором снижения показателей стала напряженная ситуация в Азово-Черноморском регионе. В третьей декаде месяца отгрузки упали на 61,3% по сравнению с третьей декадой июля 2025 г., до 685 000 т. Отгрузки пшеницы снизились на 55,5% до 646 500 т, уточнила она.
Экспорт кукурузы уменьшился до 146 300 т с 521 400 т годом ранее, ячменя – до 101 400 т с 567 000 т. Число компаний – экспортеров пшеницы сократилось до 20 против 36 в аналогичный период прошлого года. Российская пшеница поставлялась в 23 страны против 27 годом ранее. Крупнейшим покупателем оставался Египет, однако объем поставок туда снизился на 31,7% до 344 000 т.
Экспорт пшеницы в Кению увеличился почти в 1,8 раза до 194 500 т, в Судан – на 31% до 177 000 т. Поставки также выросли в Танзанию, Нигерию, Ливию и ОАЭ. По данным союза, зерно в июле отгружалось через 21 порт против 38 годом ранее. Основным портом оставался Новороссийск, однако объемы через него снизились на 23,7% до более чем 1 млн т.
По состоянию на 1 августа стоимость российской пшеницы составляла $232 за тонну на условиях FOB Новороссийск, тогда как европейская пшеница подорожала до $267 за тонну, а американская – до $272 за тонну.
31 июля Российский союз экспортеров и производителей зерна сообщил агентству Reuters, что снижение поставок российской пшеницы в текущем сезоне может составить 30–35 млн т – это 15% мировой торговли пшеницей. Атаки на суда и портовую инфраструктуру в Черном море могут привести к перебоям в поставках зерна.