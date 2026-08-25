Власти могут обнулить пошлины на экспорт зерна до конца года

Механизм «плавающих» экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень действует в России с 2021 г. Их размер рассчитывается на основе экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Предполагалось, что при росте стоимости зерна на мировом рынке часть дополнительных доходов экспортеров изымается через пошлину, а полученные средства предполагалось возвращать аграриям в форме субсидий.