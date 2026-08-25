Власти могут обнулить пошлины на экспорт зерна до конца года
Минсельхоз готовит предложение о введении до конца 2026 г. моратория на действие «плавающей» экспортной пошлины на пшеницу, ячмень и кукурузу. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника, знакомых с ситуацией на зерновом рынке.
По словам собеседников, инициатива прорабатывается на фоне сложностей с вывозом сельхозпродукции через морские порты Азово-Черноморского бассейна. На них приходится более 70% поставок российского зерна на внешние рынки, уточнил один из источников.
Заместитель председателя ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян говорит, что экспортные сделки заключаются по высоким ценам, однако фактические продажи осложнены проблемами с судоходством в Азово-Черноморском бассейне. В первую очередь это затрагивает ориентированные на экспорт Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую область.
Механизм «плавающих» экспортных пошлин на пшеницу, кукурузу и ячмень действует в России с 2021 г. Их размер рассчитывается на основе экспортных контрактов, зарегистрированных на Московской бирже. Предполагалось, что при росте стоимости зерна на мировом рынке часть дополнительных доходов экспортеров изымается через пошлину, а полученные средства предполагалось возвращать аграриям в форме субсидий.
Испирян отмечает, что сейчас ситуация на рынке изменилась: предложения зерна внутри страны достаточно, тогда как основными проблемами стали ограничения экспорта и снижение доходности производителей. По его оценке, внутренние цены остаются низкими, пошлина забирает около 7% стоимости зерна, а ее непредсказуемость вынуждает трейдеров закладывать дополнительные риски в закупочные цены для аграриев.
24 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что власти определили меры для минимизации последствий сложностей с экспортом российского зерна и продолжат их прорабатывать.